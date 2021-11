Valentina Ferragni è stata sottoposta ad un intervento chirurgico nei giorni scorsi, come raccontato dalla stessa sorella di Chiara Ferragni sui social network. Ha anche spiegato nei particolari cosa le sia successo ed è in attesa adesso di scoprire cosa verrà fuori dalla biopsia. Ovviamente c’è un po’ di preoccupazione, visto che potrebbe sì trattarsi di una normalissima cisti ma anche di un carcinoma. Saranno i medici a comunicarle gli esiti nelle prossime settimane. E ora ha voluto mostrare la sua cicatrice.

Già nel post di alcuni giorni fa aveva precisato: “Mi dava ansia la cicatrice che avrei potuto avere, ma la salute è la prima cosa, quindi anche se ci sarà una cicatrice grossa, anche se dovesse essere brutta, visibile, tutto questo è per la mia salute ed è fondamentale. Sono comunque stata molto agitata e i medici sono stati tutti super gentili e anche molto rassicuranti”. Infatti, ha dimostrato nei fatti di non avere assolutamente vergogna della cicatrice e ha postato sui social l’immagine eloquente.

A corredo dell’immagine personale con la cicatrice in fronte in bella vista, Valentina Ferragni ha voluto scrivere un messaggio importante rivolto ai suoi follower: “Quattro giorni dopo l’operazione. Ho voluto raccontarvi la mia storia perché è tutto iniziato con un normale brufolo ed è cambiato in peggio nel corso dell’anno, all’inizio pensavamo fosse una cosa semplice, stupida e di cui non preoccuparsi. Probabilmente al 99% di voi il mio problema rimarrà solo il mio problema…”, ha aggiunto.





Poi Valentina Ferragni ha concluso, dicendo: “Ma forse quell’1% deciderà di andare dal dottore per farsi vedere quello strano brufolo che, chissà perché, non va più via. Instagram non è solo viaggi, moda, amore, politica, belle cose e cibo, è fatto anche di vera vita, veri problemi e vere persone”. Immediato il messaggio di Chiara, che ha postato tre cuori rossi per manifestare vicinanza alla sorella”. Ma tanti altri follower della ragazza hanno voluto scriverle un commento per darle forza e coraggio.

Questi altri post di incoraggiamento per Valentina Ferragni: “Non si vedrà nulla, vedrai, la sutura è bellissima”, “Brava Valentina, da medico apprezzo molto il fatto che tu ti sia esposta”, “Valentina, il tuo è un messaggio importantissimo”, “La tua luce è ancora più grande”. E ancora: “Tanta saggezza Vale, spero che tu stia bene”, “Un post davvero intelligente in un mondo fatto solo di estetica”.