Meghan lascia Harry. Questa l’ultima indiscrezione sull’ex coppia reale che in questi giorni è protagonista di un gossip a dir poco pazzesco. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il magazine InTouch sostiene che il matrimonio tra Harry e l’ex attrice Meghan Markle sia arrivato al capolinea.

Lei sarebbe pronta a lasciarlo, ma in realtà anche l’attrice non uscirebbe a testa alta se il gossip fosse confermato. L’ex duchessa di Sussex avrebbe tradito il figlio di re Carlo III e la compianta Lady Diana con la guardia del corpo. Harry sarebbe stato chiamato dalla scuola del figlio Archie perché Meghan si sarebbe dimenticata di andarlo a prendere.

Leggi anche: “Harry aspetta un altro figlio ma non da Meghan Markle”. Bomba reale: chi è l’altra donna





Meghan lascia Harry: “La sua amante è incinta”

A questo punto, sempre secondo il racconto del magazine InTouch, Harry si sarebbe messo a cercarla per poi trovarla in compagnia di Christopher Sanchez, assunto lo scorso aprile e già guardia del corpo presso la Casa Bianca ai tempi di George W. Bush e poi di Barack Obama. “Harry si è precipitato in auto, tenendo tra le braccia Lilibet, mentre urlava contro Meghan che voleva divorziare da lei”, scrive il magazine citando una fonte vicina al figlio del re d’Inghilterra.

Sempre secondo il magazine “ci sarebbero delle foto del litigio nella villa dei duchi” e “già si parla di un ritorno di lui a Londra, da solo“. Ma non è finita qui, perché secondo il gossip anche Meghan vorrebbe lasciare Harry. Anche l’ex principe è finito al centro del pettegolezzo a causa di un’altra donna, che ora sarebbe incinta dell’ex principe d’Inghilterra.

La notizia della separazione imminente tra Harry e Meghan circola su tutti i tabloid esteri, e non solo e la coppia starebbe vivendo solo una relazione di facciata a causa dei tantissimi interessi economici. I due si sono sposati il 9 maggio 2018. Il 6 maggio 2019 è nato il loro primo figlio, Archie Harrison mentre il 4 giugno 2021 è venuta alla luce la piccola di casa, Lilibet Diana. La loro storia ha fatto sognare ma anche tanto discutere, chissà se è davvero giunta al capolinea.