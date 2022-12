Il duro sfogo del noto comico italiano. I fan non sono soliti avere questa immagine di lui, abituati a ridere a crepapelle a ogni sua battuta. Questa volta Maurizio Battista ha deciso di spogliarsi del ruolo di comico e condividere una vicenda familiare che sta recando non poche preoccupazioni. Lo sfogo è avvenuto attraverso diverse stories rese note sul profilo Facebook.

Il duro sfogo di Maurizio Battista contro l’ex moglie. A pochi giorni di distanza dal brindisi in vista dell’arrivo del nuovo anno, il comico si è lanciato in una confidenza piuttosto intima che riguarda il suo rapporto con l’ex moglie e soprattutto la figlioletta Anna di appena 6 anni. La situazione familiare è stata spiegata attraverso alcune video dirette su Facebook. Stando a quanto affermato, al comico sarebbe stato negata la possibilità di incontrare sua figlia.

Il duro sfogo di Maurizio Battista contro l’ex moglie: “Non vuole farmi vedere mia figlia”

“Devo chiedere l’elemosina per veder due giorni mia figlia? Sono due settimane che non la vedo. Dovremmo tenerla una settimana a testa, forse una settimana è troppo, ma dico due giorni, uno chiedo troppo, quando la vedo”, sono state le parole del comico. Il duro sfogo contro Alessandra Moretti sopraggiunge a distanza di circa un anno dalla separazione. (Maurizio Battista la foto dall’ospedale. Spettacoli annullati. Le sue condizioni).

E la donna avrebbe negato al padre di vedere la figlia proprio il 31 dicembre, momento in cui Maurizio Battista dovrebbe tenere uno spettacolo a teatro dal 31 dicembre al 2 gennaio presso l’Auditorium Conciliazione: “La signora mi ha risposto: ‘Eh, vediamo! se poi piange, si stanca, magari vediamo l’1. Come magari?” ha detto nel video l’attore.

“Adesso andiamo in tribunale e vedremo… Il 22 e il 24 dicembre non mi è stata data, adesso ha un po’ di febbre”. Poi anche l’attacco al nuovo compagno dell’ex moglie: “Quel pennellone che è più di un anno che ‘sta a casa mia” e l’appello a tono sostenuto: “Vi aspetto sotto casa. Mi sono rotto il ca…”. Ma a distanza di qualche ora, in un secondo video il comico ha annunciato di voler regalare a chi la volesse la cameretta pensata per la figlia, visto che resterà inutilizzata: “Siamo circa a due settimane che non vedo la signorina Anna per vari motivi, veri o inventati, gli sviluppi mi costringono a regalare la cameretta della signorina Anna. Visto che non può venire perché le manca la mamma, visto che ha altri tipi di problemi, reali o indotti, mi fa piacere regalarla. E’ il mio ennesimo fallimento. Qualche altro bambino o bambina se la può godere e questo mi fa piacere”.