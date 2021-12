“I dolori che mi hai inflitto, diciamo tutto…”. Maurizio Battista annuncia la fine del matrimonio e l’ex lo massacra

Ha raccontato vizi e virtù dei romani de Roma alla sua maniera. Maurizio Battista è senza dubbio uno dei comici più talentuosi della sua generazione. Sarà perché ne ha passate tante, come quando lavorava nel bar con il papà, come ha raccontato in diversi show. O per la sua verve irriverente, ma sempre giocosa, bonaria, alla mano. Beh, ora per lui da ridere c’è veramente poco. Dopo una crisi già attraversata nel 2018, il suo matrimonio con Alessandra Moretti è arrivato alla fine.

Lo ha annunciato lo stesso comico con un messaggio su Facebook rivolto alla figlia: “Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno dall’altra”. “La mia strada e quella della mamma – ha scritto Maurizio Battista – si divideranno, ma io terrò sempre Te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti. Ogni giorno continuerò a ricordarti di andare sempre dentro alle cose, di credere in te stessa anche quando il cuore ti sembrerà sia andato in pezzi, perché nonostante tutto l’unico faro rimane sempre l’amore. Papà“.

Il post di Maurizio Battista ha tuttavia scatenato la rabbiosa reazione della ormai ex moglie Alessandra Moretti. Lo stesso messaggio è stato poi cancellato ma ormai il suo contenuto era già arrivato a destinazione. “Per l’ennesima volta – le parole di Alessandra – mi trovo protagonista di un teatrino, mio malgrado, senza rispetto né della mia persona né di quella di mia figlia (ah scusa nostra figlia ) perché tu devi mostrare a non so chi le tue faccende private”.





La separazione tra Maurizio Battista e la moglie Alessandra Moretti è arrivata all’improvviso. Ed è deflagrata così sui social: “Ma li vogliamo dire i motivi? – attacca l’attrice – Perché questa dichiarazione d’amore a tua figlia (che mi gioco casa non essere di tuo pugno) in cui ti dichiari il faro della sua esistenza vacilla su tutti i punti. Perché se tu sei un faro io sono la sua chioccia, il suo rifugio, lo specchio dove lei si riflette ogni giorno e che deve essere rispettata. Come al solito non l’hai fatto“.

Alessandra Moretti non ci sta ed esplode: “Sono stanca di essere esposta a critiche o a elogi non per mia volontà. Ora caro mio esco dall’ombra mi Lecco le ferite ,perché i dolori che mi hai inflitto sono davvero tanti, indicibili, e mi prendo la mia luce (che non è quella del tuo faro)”.