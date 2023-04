“Finalmente ci sposiamo”: matrimonio vip in arrivo, conferma l’attore al settimanale Chi. Le promesse in Comune sono già state firmate (e le foto pubblicate sul suo profilo Instagram) a marzo scorso, ora i fiori d’arancio veri e propri. A luglio 2023 “anche se devo essere sincero, io lo avrei già fatto il giorno dopo la nascita di mia figlia. Sono il papà e il compagno, nonché futuro marito, più felice del mondo”, spiega al magazine sottolineando anche come il rito religioso sia più importante della festa.

Diventati genitori il 27 giugno 2021 della piccola Agnes, l’artista 52enne e la sua compagna 28enne sono pronti a pronunciare il fatidico sì. “Sposarsi a 52 anni non è scontato, poteva anche non succedere. Se oggi sono qui lo devo anche agli errori commessi in passato. Gli errori sono la somma della nostra felicità. E io oggi sono felice”, ammette.

Matrimonio vip a luglio: “Finalmente ci sposiamo”

Data e location del matrimonio vip in questione? Le nozze saranno celebrate a fine luglio in Costiera Amalfitana ma “la data però preferisco non dirla per scaramanzia – sottolinea Fabio Fulco, che è legato a Veronica Papa, la splendida modella che gli ha fatto riaprire le braccia all’amore dopo la fine della lunga relazione con Cristina Chiabotto e lo ha reso papà.

“Fosse dipeso da me, già il giorno dopo la nascita di Agnes mi sarei sposato in una piccola chiesetta. Infatti ho detto a Veronica: ‘Domani ci sposiamo’. Lei però, più pragmatica, mi ha fermato ricordandomi che: io sono residente a Roma, lei in Abruzzo, il nostro sogno era sposarci in Costiera Amalfitana e che prima c’erano la burocrazia, il corso prematrimoniale… Insomma, ci voleva un anno circa. Così è stato”.

Sempre parlando del matrimonio vip in arrivo, Fabio Fulco spiega che la funzione religiosa “sarà magica e condita con frasi che racconteranno la nostra storia” e che i suoi testimoni saranno due “tra i miei migliori amici. Uno addirittura verrà da Miami, solo che lo scoprirà leggendo ‘Chi’ perché ancora non gliel’ho detto”. Poi, dopo le nozze, si penserà ad allargare la famiglia “Sicuramente daremo un fratellino o una sorellina alla nostra bambina. O magari tutti e due… Perché no? Se Dio vorrà, ci piacerebbe avere altri figli”.