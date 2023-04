C’è una nuova coppia vip? A giudicare dalle foto esclusive pubblicate sulla pagina Instagram di Whoopsee sì. In realtà già da tempo, sui social, girava la voce di una possibile frequentazione tra l’influencer da oltre 3 milioni di follower e il cantante. Non erano ancora usciti allo scoperto però. Ci hanno pensato i paparazzi di Whoopsee, che hanno postato alcuni scatti della nuova coppia durante un weekend trascorso a Portofino, in Liguria.

Nella gallery si vedono i due mentre pranzano al sole, camminato mano nella mano e si baciano. Insomma, dalle foto di questa ‘fuga d’amore’ non sembrano esserci dubbi circa la loro frequentazione, anche se non è dato da sapere da quanto tempo stiano insieme. “Ho trovato il mio amore a Portofino”, ha scritto però la TikToker e influencer, pur senza rivelare l’identità del compagno.

Nuova coppia vip? L’influencer e il cantante beccati insieme

Lei è Elisa Maino, lui Bresh, rapper e autore del brano di successo Guasto d’amore. Come detto, prima che Whoopsee pubblicasse gli scatti di quella che sembra proprio una nuova coppia vip l’influencer ha postato alcune foto del fine settimana al mare, scrivendo “I found my love in Portofino”.

Poi si è capito chi sarebbe “il suo amore” . Il nuovo fidanzato di Elia Maino è Bresh. All’anagrafe Andrea Brasi, è un giovane cantante, ha 26 anni ed è originario di Genova. La sua carriera nel mondo della musica è iniziata nel 2012 e, negli anni successivi, ha collaborato con alcuni rapper come Izi e Tedua.

Dopo il successo con brani come Baghera, Gaston e Gazza Ladra, dal 2017 al 2019 è sparito dalle scene, forse per una pausa. Poi il ritorno con nuovi singoli, fino all’ultimo, Guasto d’amore, uscito nel gennaio del 2023 e dedicato al suo rapporto d’amore con la squadra del Genoa. Ma ora a quanto pare nel suo cuore c’è anche Elisa Maino.