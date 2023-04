“Addio dopo 3 anni e un figlio”. La coppia vip italiana ai titoli di coda: “Lei se n’è andata di casa”

Notizia bomba che coinvolge il mondo del gossip. Una nuova coppia famosa si sarebbe rotta, stando agli ultimi dettagli emersi in questi giorni e ore. Ad accorgersi di tutto erano stati in primis i follower dei due, poi è stato anche il Corriere dello Sport a confermare tutto sul suo sito. Matteo Politano si sarebbe lasciato con la sua compagna, quindi il rapporto sarebbe naufragato nonostante tra di loro sembrava esserci grandissima unione fino a poco tempo fa. Ma qualcosa si è improvvisamente spezzato.

Secondo le ultime voci, Matte Politano si sarebbe lasciato con la sua compagna e quest’ultima avrebbe già preso una drastica decisione, che fa intuire che le cose difficilmente si aggiusteranno. E pensare che lui aveva chiuso il suo precedente matrimonio con Silvia Di Vincenzo proprio per legarsi alla ragazza. Il settimanale Chi disse all’epoca dei fatti che l’ex moglie, con la quale era convolato a nozze nel 2018, aveva saputo attraverso un investigatore privato di essere stata tradita.

Matteo Politano si sarebbe lasciato con la compagna

Purtroppo l’irreparabile si sarebbe verificato anche con questa partner. Matteo Politano si sarebbe lasciato con l’ormai ex compagna dopo tre anni di grande amore, che aveva raggiunto l’apice anche con la nascita della figlia Giselle. La bimba è venuta alla luce nel 2021. Ora i follower, dopo aver visto diverse foto di lei senza la presenza del calciatore del Napoli al suo fianco, si sono insospettiti e le hanno detto esplicitamente: “Abbiamo lasciato Napoli?”, “Ti sei lasciata quindi con Politano?“. La giovane si troverebbe a Milano.

Anche lei è molto conosciuta, infatti si chiama Ginevra Sozzi e lavora come pr ed influencer. Sul social network Instagram ha oltre 66mila follower e, stando al Corriere dello Sport, in passato avrebbe instaurato delle relazioni anche con altri calciatori, ovvero Paulo Dybala e Fabio Quagliarella. Effettivamente la donna si è fatta vedere unicamente con la figlia nell’ultimo periodo, quindi non ci sono più immagini recenti di coppia, e in una story di qualche ora fa ha scritto nella didascalia che accompagna la foto di loro due: “Mia complice, mia migliore amica. Il centro del mio mondo”.

Politano, 29 anni, gioca nel Napoli dal 2020 e ha disputato anche 10 partite con la nazionale azzurra. Ginevra Sozzi è nata nel 1997 a Milano e organizza anche eventi. Ha anche una grande passione per gli animali, infatti ama alla follia il suo cane Baloo, che è un Labrador.