“Finalmente marito e moglie”. La coppia vip italiana pronta per le nozze, la bella notizia dopo il primo figlio

Splendida notizia per i fan dei due vip, che stanno per coronare un altro importante sogno. Sono tutti emozionati da questa notizia data dalla ragazza, che con un post criptico ma allo stesso tempo anche facilmente intuibile, ha svelato quando ci saranno i fiori d’arancio. Chiara Nasti si unirà in matrimonio e ora si è anche saputa la data ufficiale. Mancava solamente questa informazione per chiudere il cerchio e ora anche l’ultimo dubbio è stato risolto per la gioia di migliaia e migliaia di follower.

A proposito di nozze famose, Chiara Nasti non è l’unica ad essersi soffermata sul matrimonio e la data di quest’ultimo. Anche l’attrice Alessandra Mastronardi ha fatto sapere che si legherà per sempre a Gianpaolo Sannino il prossimo mese di luglio: “È una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede. Ci siamo conosciuti diciassette anni fa, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per 15 anni: oggi, alla fine, sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata”.

Chiara Nasti e il suo matrimonio: svelata la data

Non ha scritto niente a corredo dell’immagine, ma Chiara Nasti chiaramente si riferiva al suo matrimonio. Ha inserito dei numeri e questi sarebbero proprio la data delle sue nozze. Il sito Fanpage è anche andato oltre, dato che in anteprima ha svelato dove si terrà l’evento tanto atteso. La cerimonia avrà luogo nella basilica dell’Aracoeli, dove Totti e Ilary si sposarono. Proprio il luogo di culto era stato ripreso dalla giovane influencer napoletana, sempre più felice di avere il futuro marito al suo fianco.

A sposarsi con Chiara Nasti ssarà il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni. Lei ha scritto su Instagram: “20.06.23“, quindi saliranno all’altare il 20 giugno prossimo. E lei gli ha anche fatto successivamente una dedica strappalacrime: “Grazie per l’uomo che sei, per tutto quello che fai per noi e per tutte le soddisfazioni che ci dai e ci continuerai a dare. Con te mi sento così felice e al sicuro che non potrei provare sensazione migliore con la sicurezza che il nostro legame è indistruttibile”.

Nasti e Zaccagni hanno anche avuto un figlio, che si chiama Thiago. Tornando alle parole dedicate al giovane atleta, lei ha aggiunto: “Grazie per tutto il rispetto che mi porti che non è una cosa così tanto scontata. Amo il tuo essere così leale, umile ed onesto. Ti amo e ti amiamo”.