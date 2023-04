L’attrice stella del cinema e della tv italiano si sposerà a luglio, la proposta è arrivata pochi giorni fa nella splendida cornice di Positano, perla della costiera amalfitana. Racconta l’attrice: “Avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitato a cena a Positano, uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile anni ’50, bellissima. Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando”.



“Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora”. Le nozze sono in programma in Campania, per i dettagli bisognerà attendere per un figlio forse meno. L’attrice infatti non ha nascosto il desiderio di diventare un giorno madre: “Il sogno c’è, sarei contentissima se accadesse”.

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino sposi a luglio



A parlare così è Alessandra Mastronardi che racconta la storia incredibile nata con Gianpaolo Sannino. “È una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede. Ci siamo conosciuti diciassette anni fa, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per 15 anni: oggi, alla fine, sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata”. La prima apparizione in pubblico è avvenuta alla Prima della Scala lo scorso dicembre.



“Mi ha maledetto, perché, da riservato quale è, era agitato. Io gli dicevo di rilassarsi. Lui: “Ma rilassati cosa?! Alla nostra prima uscita mi porti in un posto con il presidente della Repubblica?”. È stato molto divertente vederlo in difficoltà”. L’attrice ha poi raccontato che si sono rincorsi per una vita, “ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte mai”.



Entrambi vivevano altre storie, “C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso. Ero convinta fosse lui l’uomo della mia vita. La prima sera che abbiamo passato insieme gli dissi: “Ho visto noi tra 20 anni”. È qualcosa che non so spiegare, con lui sono sempre me stessa, senza maschere”.