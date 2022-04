Alessandra Mastronardi è nuovamente finita tra le pagine della cronaca rosa. Un’indiscrezione arrivata a Diva e Donna, con tanto di foto mano nella mano insieme a un uomo, secondo il settimanale il nuovo fidanzato.

L’attrice è stata paparazzata insieme a un uomo e Diva e Donna ha svelato anche la sua identità. Alessandra Mastronardi è tornata single agli inizi del 2022 e dopo qualche tempo di silenzio aveva chiarito e smentito le voci di tradimento che erano circolate dopo la notizia: “Ma davvero? Quindi è andata così? Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna…Beh, meno male che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità”.





Alessandra Mastronardi fotografata con il nuovo fidanzato: chi è

La proposta di matrimonio di Ross McCall era arrivata nel 2021, proprio in occasione del 35esimo compleanno dell’attrice. Poi l’avvio di una convivenza alternata tra Londra e Roma, che dopo qualche mese avrebbe iniziato a dare i primi problemi. Lo scorso anno Alessandra Mastronardi aveva anticipato al settimanale F che le nozze sarebbero potute avvenire all’improvviso.

“Vorremmo un momento romantico, privato e personale, e uno bello per i famigliari e gli amici”, aveva raccontato raggiante l’attrice. Poi la doccia fredda, arrivata dopo alcune voci circolate anche sui social. All’epoca Diva e Donna parlava di una ‘simpatia’ dell’attrice verso un altro uomo, ma non aveva fatto alcun nome. Ora è sempre il settimanale Diva e Donne a pubblicare la foto e il nome del nuovo compagno dell’attrice.

“Alessandra Mastronardi in love – si legge sul profilo Instagram – Nuovo amore per l’attrice: in questa immagine che solo “Diva e donna” vi può mostrare in esclusiva, eccola mentre passeggia con Gianpaolo, un dentista molto noto a Roma. Finita la storia d”amore con Ross McCall durata quattro anni, il cuore dell’attrice ora batte per lui. Il servizio fotografico completo lo trovate in esclusiva sul numero di “Diva e donna” in edicola questa settimana”.

