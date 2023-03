Spettacolari nozze super lussuose per la figlia della famosa, che ha potuto festeggiare alla grande il lieto evento. I fiori d’arancio sono stati una meraviglia per gli occhi di tutte le persone, che hanno gradito non poco le immagini diffuse sui social. Parliamo di Iman di Giordania, che si è unita in matrimonio con il suo compagno, anche lui noto nella sua nazione di origine. Presenti alla suggestiva cerimonia i parenti nonché gli amici, che hanno partecipato ad un evento che resterà nella storia.

Iman di Giordania era bellissima al suo matrimonio, infatti ha indossato una tiara di diamanti regalato dal genitore. Davvero da far brillare gli occhi ciò che è stato possibile vedere, infatti ad accompagnare la sposa è stato il fratello più grande. La location dei fiori d’arancio era un locale stratosferico, che per la ricorrenza era stato riempito di decorazioni con la presenza di fiori di colore bianco che sono stati proposti dentro il palazzo reale. Bellissime le parole scelte dal fratello per fare gli auguri ai due sposi.

Iman di Giordania si è unita in matrimonio: chi è lo sposo

Come avete sicuramente intuito, Iman di Giordania che ha avuto la grande gioia di celebrare il suo matrimonio è la figlia della regina di Rania di Giordania. Lei è la seconda figlia di quest’ultima e del re Abdullah II ed è una principessa. Il palazzo reale di Amman è quindi stato il luogo scelto per le nozze extra-lusso. Queste le parole del fratello della sposa, Hussein: “Grato per tutti i preziosi ricordi che condividiamo e felicissimo di vedervi celebrare il vostro matrimonio oggi. Vi auguro una vita di benedizioni e felicità insieme”.

La regina Rania ha invece scritto: “Iman, prego che questo prossimo capitolo della tua vita ti porti tanta gioia, amore e risate come ci hai portato nel corso degli anni. Congratulazioni agli sposi”. Il nome del marito di Iman di Giordania è Jameel Alexander Thermiotis, un banchiere che lavora a New York. Lui ha 28 anni mentre lei 26. La terra di origine di Jameel è il Venezuela, infatti è nato a Caracas, ma ha anche altre origini provenienti dalla Grecia. Il fidanzamento ufficiale c’era stato il 5 luglio del 2022.

Alle nozze hanno preso parte più di 150 invitati, che hanno assistito al Zaffa. Si tratta dell’ingresso in pompa magna dei neo marito e moglie, che sono stati accolti da tamburi, cornamuse, corni e spade. Non si conosce il nome dello stilista che ha curato l’abito di Iman di Giordania.