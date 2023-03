Notizia meravigliosa per la super vip, che nelle scorse ore è convolata a nozze con colui che è diventato suo marito. Prima dei fiori d’arancio sono stati insieme per circa tre anni, infatti la loro conoscenza e il successivo fidanzamento hanno avuto luogo nel 2020. E la cerimonia è stata a dir poco spumeggiante e fantastica, infatti sono usciti fuori tutti i dettagli dell’evento da favola. A rivelarli il sito Dilei, mentre lei ha postato diverse foto. Parliamo di Lele Pons, che finalmente si è unita in matrimonio.

Emozionanti gli scatti pubblicati da Lele Pons, che ha fatto commuovere tutti il giorno del suo matrimonio. La carrellata di immagini proposta ai suoi follower ha avuto l’esito sperato, infatti sono stati migliaia i like ricevuti dalla donna e numerosissimi anche i commenti apparsi sotto i suoi post. Anche il suo coniuge non è affatto uno sconosciuto, infatti è noto a livello mondiale per il suo immenso talento. Ma inevitabilmente a brillare su tutti è stata la magnifica sposa, grazie anche a particolari da record.

Lele Pons, matrimonio da favola

Una location spettacolare quella scelta da Lele Pons e da suo marito per il matrimonio, che sarà indimenticabile non solo per loro ma anche per tutti gli invitati e i suoi ammiratori. Ciò che sappiamo è che è stato celebrato nello sfavillante Fairchild Tropical Botanic Garden della città di Miami, ovvero nello stato americano della Florida. Per quanto concerne il party post-cerimonia, gli sposi si sono recati all’interno di un salone. E qui si sono potuti ammirare una bellissima torta e dei meravigliosi fiori, che scendevano giù dal tetto.

Per le nozze con il rapper Guaynaa la cantante e attrice Lele Pons ha deciso di scegliere ben tre vestiti. L’abito per il matrimonio in sé aveva la presenza di diamanti meravigliosi ed è stato reso possibile grazie a Zuhair Murad. Era molto scollato ed è stato apprezzato da tutti i fan. In tanti, compreso Dilei, l’ha considerata una vera e propria principessa. A fare da cornice all’evento anche un arco di fiori. Una gioia indescrivibile per lei e per il neo marito, che hanno ovviamente ringraziato tutti per gli auguri.

Nata a Caracas, in Venezuela, il 25 giugno del 1996, Lele Pons oltre ad essere una cantante e attrice è anche una famosa youtuber. Ha origini italiane, infatti la madre e il padre provengono da Annone Veneto, un comune di oltre 3mila abitanti situato in provincia di Venezia. Le nozze con il collega Guaynaa sono datate 4 marzo.