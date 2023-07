Isola dei Famosi, l’ex naufrago convola a nozze con la sua dolce metà di una vita intera. La storia del concorrente ha spiazzato ed emozionato tutti, ancor più quando gli autori della trasmissione hanno ben pensato di fare una sorpresa: fargli riabbracciare la fidanzata. Oggi Greta è diventata la moglie e con lei Blind ha trovato la felicità tanto cercata: i bassi colpi della vita hanno lasciato il segno, ma con l’amore di Greta tutto è diventato solo un ricordo. Nozze da favola per il giorno più bello della coppia, ma non tutti hanno deciso di prendere parte all’evento.

Le nozze di Blind e Greta Tigani, il fatidico ‘si’ al cospetto di tanti invitati, meno che ‘loro’. L’ex naufrago non ha mai nascosto il periodo più buio della sua vita, caratterizzato dall’uso e dallo spaccio di droga. Greta come stella polare, prima amica poi oggi finalmente moglie: i due si sono conosciuti ancora piccoli, quando avevano 5 anni, poi a 18 è arrivato il fidanzamento e da allora la vita di Blind ha provato a tingersi di mille colori.

Leggi anche: “Sta zitto, cog…”. Isola dei Famosi, Blind in lacrime. Ilary Blasi interviene: “Ora basta”





Le nozze di Blind e Greta Tigani: il rumor fa il giro del web. Tanti invitati, meno che ‘loro’

La coppia ha finalmente celebrato le nozze in Umbria presso la tenuta Montenero al cospetto di tanti invitati e in uno scenario indimenticabile per eleganza e fascino. Ma solo nelle ultime ore si è appresa la notizia che fa più chiacchierare: il rumor viene diffuso da Deianira Marzano su Instagram. Sembra che Blind abbia fatto recapitare l’invito agli ex naufraghi ma molti di loro alla fine non si sarebbero presentati. Questa la notizia lanciata.

“Blind si sposa, diversi invitati ex colleghi dell’Isola dei Famosi hanno declinato, alcuni per impegni, fonte certa”. Nessuna traccia dunque di Edoardo Tavassi, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez o dei coniugi Russo. Insomma, gli ex compagni di avventura assenti, ma di certo i festeggiamenti sono andati avanti anche senza di loro.

La coppia di sposini non poteva che apparire emozionata e felice. E le immagini del grande giorno non possono che parlare chiaro. “Dopo anni di sofferenza, paura, incertezze, debolezze e tanto coraggio, tu sei stata tutto per me”, queste le parole che Blind aveva rivolto alla fidanzata al tempo della partecipazione all’Isola dei Famosi. “Ci sei sempre stata quando avevo bisogno e sei stata un appoggio nei momenti più difficili della mia vita”, ha proseguito Blind commosso.