“Ci sposiamo”. Finalmente i fiori d’arancio per la figlia vip. Dopo tanta attesa, c’è la data

Fiori d’arancio per la coppia vip, la notizia è ufficiale. La proposta di nozze era stata fatta nel mese di giugno del 2021 più precisamente a Santorini: “Mi hai chiesto di sposarti e sì amore mio, presto saremo marito e moglie. Oggi, domani e sempre ti amerò con tutta la forza del mio cuore”. La celebrazione del matrimonio è stata posticipata, e adesso a distanza di due anni sembra essere tutto pronto: “la Chiesa più bella della Puglia”, ha annunciato la futura sposina dando ai fan qualche dettaglio sul giorno più bello della sua vita.

Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco si sposano. Dopo due anni, la coppia ha finalmente annunciato ai fan che le nozze si svolgeranno tra non molto con uno scenario da sogno, ovvero il paesaggio pugliese. La data? Ebbene, anche questo dettaglio è stato rivelato. I due convoleranno a nozze il 17 giugno presso la Cattedrale di Minopoli. E dopo la cerimonia, tutti a festeggiare in masseria ad Ostuni.

Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco si sposano: dopo due anni, l’annuncio ufficiale

Una splendida storia d’amore tra il calciatore e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che ha sempre guardato verso tanti progetti di vita da realizzare. Insieme da 5 lunghi anni, dopo la nascita della primogenita Violante, nell’ottobre del 2021, per i due vip era arrivato il momento di mettere la ciliegina sulla torta coronando il sogno delle tanto attese nozze, un momento che anche i fan aspettavano e che oggi sembra ormai essere vicinissimo alla realtà.

Le nozze erano state annunciate due anni fa, ma il matrimonio è andato incontro alla posticipazione in seguito alle condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic, padre della sposa e allenatore del Bologna, che poi hanno condotto al decesso. E a tal proposito, di recente il messaggio di Virginia ha commosso tutti i fan. L’influencer, in occasione della promozione del Genoa dove il futuro marito gioca nel ruolo di difensore, non poteva non pensare all’amato papà.

“Papà, a te ho pensato in ogni singolo minuto di questa partita per la promozione, e la prima cosa che ho fatto quando l’arbitro ha fischiato è stata di guardare il cielo. Tu eri lassù a festeggiare, sei stato il nostro portafortuna più grande, sei sempre con me, questo è solo l’inizio… fino alle stelle”. E l’occasione è stata quella giusta per ricordare anche al compagno e futuro marito tutto il suo amore.“Mi hai regalato una delle emozioni più belle che abbia mai provato, ti meriti più di chiunque altro tutto quello che stai vivendo, solo io e te sappiamo ciò che abbiamo vissuto per arrivarci”, ha detto Virginia.