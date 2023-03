È un periodo di grande dolore per Arianna Rapaccioni, la moglie di Sinisa Mihajlović. La donna infatti in queste ore si è sfogata sui social perché non sta bene. Com’è noto, la donna ha perso il marito il 16 dicembre scorso per via di una terribile malattia. L’ex calciatore infatti, è deceduto a causa di una grave forma di leucemia. In molti ricorderanno quel tragico periodo del 2019, quando l’allenatore del Bologna Calcio ha deciso di raccontare a tutti quello che gli stava succedendo.

In quel caso Sinisa, per la prima volta nella storia, si è visto in lacrime di fronte alle telecamere, rassicurando tutti che avrebbe combattuto e che avrebbe sconfitto il cancro. Poi il peggioramento a fine 2022 e la morte. Una cosa che ha sconvolto tutti. Ora, a mesi dalla sua scomparsa, la moglie torna sui social perché vuole condividere con tutti i fan qualcosa di davvero intenso. La donna su Instagram ha pubblicato una vecchia foto insieme al marito e ai figli di tanti anni fa.

Leggi anche: “Fuori Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi”. Amici 22, il caso scoppia proprio durante il serale





Grande dolore per Arianna Rapaccioni, la moglie di Sinisa Mihajlović

A corredo della foto, Arianna scrive: “Non riesco a comprendere”, poi un cuore nero. Chiaramente la donna è stata sommersa da dediche e commenti pieni d’amore e supporto. In effetti la morte di Sinisa Mihajlović e il relativo ricordo è durato poco per l’opinione pubblica, visto che dopo alcune settimane è deceduto anche un altro campione del calcio italiano: Gianluca Vialli.

Per settimane prima della morte dell’ex Juventino però, la comunicazione è stata tutta canalizzata su quest’ultimo, lasciando in sordina la scomparsa di Mihajlović. Nessuno ha colpe in questi casi, ma in tanti ancora, forse, devono metabolizzare questa grossa mancanza nel calcio italiano. E a quanto pare anche Arianna Rapaccioni, che più di tutti sente la mancanza di un gigante. In moltissimi tuttavia si sono stretti intorno alla donna. Un utente ha scritto: “Tutto incomprensibile”.

E ancora: “C’è il vostro amore immenso, però, che è certezza”. La donna a questo commento ha lasciato un cuoricino, un segno di apprezzamento. Chiaramente anche tanti personaggi dello spettacolo hanno voluto commentare la foto condivisa da Arianna. Ecco i messaggi di vicinanza da parte di Pamela Prati, Marina La Rosa, Fariba Tehrani, Jo Squillo, Eleonora Di Vaio, Giovanni Castiglioni e molti altri.

Leggi anche: “Fuori subito”. GF Vip 7, rivolta contro Edoardo Tavassi: le telecamere hanno ripreso tutto