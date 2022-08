Matilde Brandi ha vissuto un periodo davvero difficile dopo la sua esperienza al GF Vip. La showgirl ha annunciato la fine della relazione con l’ex marito Marco Costantini: i due stavano insieme dal 2004 e nel 2006 hanno sono nate le loro figlie, due gemelle Aurora e Sofia. Nonostante la crisi tra loro fosse nell’aria già da diverso tempo, come aveva fatto sapere nella Casa del GF Vip, la decisione di mettere un punto è stata una doccia gelata per lei.

“È stato un grande amore ma lo sarà per sempre. Sto metabolizzando questo piccolo grande lutto. Lui non voleva che facessi il GF Vip, quando sono tornata l’ho abbracciato ma lui era freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava”. ha raccontato Matilde Brandi a Barbara D’Urso durante Domenica Live.





Matilde Brandi ha scoperto di essere stata lasciata con un sms: “Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di no. Non me l’ha detto in faccia. Non abbiamo neanche dormito insieme. Dopo due giorni mi è arrivato un sms in cui mi ha lasciata”. Insomma un momento difficile per la showgirl che ha avuto bisogno di tempo per metabolizzare quello che le stava accadendo e per mettere in ordine la sua vita.

Ora per Matilde Brandi è arrivato il momento di voltare pagina. E come si nota dalle Instagram Stories pare che abbia ritrovato l’amore. Ha pubblicato una foto in cui abbraccia il suo nuovo uomo, ma copre la faccia di lui con un cuore. Al momento vuole mantenere il riserbo sull’identità dell’innamorato. Dall’immagine postata traspare la sua felicità e la sua voglia di tornare a sorridere.

Tempo fa Matilde Brandi in una intervistata aveva detto: “Qualche corteggiatore ce l’ho, ma sono persone con cui mi limito a scambiare messaggi. Nulla di serio. Per ora non ho alcuna relazione. Non è facile per me, dopo 17 anni, buttarmi in una nuova storia. Io ragiono con la testa e il cuore e una persona deve piacermi molto prima che possa cominciare una nuova storia. Però sono pronta ad aprirmi a nuovi incontri”. Ora pare proprio essere arrivato il momento.

