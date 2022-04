“Non me lo ha detto in faccia”. Il dramma di Matilde Brandi, momento pessimo della sua vita

Matilde Brandi, la verità sulla rottura con Marco Costantini. Un momento di crisi che poi si è rivelato essere definitivo. Un matrimonio che ha raggiunto il capolinea poco dopo essere uscita dalla casa del Gf Vip lasciando i fan senza parole. La showgirl avrebbe raccontato i dettagli solo oggi. Un vero dramma per lei. Ecco cosa ha raccontato in diretta tv.

Una storia d’amore lunga e appassionata che ha dato alla luce due gemelle, Aurora e Sofia, poi la rottura improvvisa poco dopo l’uscita dalla casa del GF Vip, a raccontare quel pessimo momento è stata Matilde Brandi in persona nello studio televisivo di Silvia Toffanin.





“Quando sono uscita dalla Casa ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi”, racconta Matilde Brandi davanti alle telecamere di Verissimo con occhi visibilmente lucidi.

“Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava….Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di ‘no’. Non me l’ha detto in faccia”, confessa amareggiata la showgirl ripensando a quel preciso momento di vita certamente non facile da superare.

Nella vita del suo ex marito ci sarebbe un altro amore, quello per una giovane trentenne. Matilde Brandi già qualche mese fa aveva ammesso: “Sono molto arrabbiata con questa donna. Non è corretto frequentare il compagno di un’altra. Io non lo avrei fatto”. Ma nella vita della showgirl, l’amore per figlie viene ormai prima di ogni altra cosa: “Voi siete la mia vita il resto non conta!! Vi amo più di me stessa”, ha scritto poco tempo dopo sui social.

