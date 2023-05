Martina Colombari, la confessione choc. Con Billy Costacurta si sono lasciati? Nessuno lo sa con certezza, ma i rumors riguardo questo episodio si rincorrono prepotentemente da giorni. Ora però arriva una sorta di conferma proprio dalla diretta interessata che su Instagram scrive qualcosa di davvero ambiguo. La bellissima showgirl, nota moglie del calciatore, dopo 27 anni parla infatti dell’importanza della solitudine. Queste le sue parole in quello che in pochi istanti è diventato un post estremamente virale.

“Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio” – scrive Martina Colombari – “Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale per incastrarsi ci vuole logica, e poi io rifletto troppo sulle cose penso troppo e guardo poco perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque quelle che sanno stare da sole, perché la SOLITUDINE è un punto di forza”.





Martina Colombari, la confessione choc

Chiaramente queste parole sono state prese non proprio benissimo dai fan della coppia che hanno iniziato subito a inondare di messaggi i social: “Ma si sono lasciati?”, scrive qualcuno. Poco dopo però l’ennesimo colpo di scena. Si tratta di un commento arrivato al post niente popodimeno che da Laura Chiatti. Parole che sono sembrate, a molti, come di sostegno per l’ex showgirl e conduttrice: “Sei stupenda!”.

Solo qualche mese prima Martina Colombari aveva raccontato: “Dopo una decina d’anni che eravamo insieme ci siamo traditi. Mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati. Perché Alessandro aveva capito. Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c’è ancora”.

Chiaramente queste sono parole e non fatti. Nessuno sa cosa si nasconde dietro a quei pensieri. Non resta altro che attendere qualche giorno per comprendere davvero cosa si nasconda dietro questa presunta “crisi” (così definita) tra Martina Colombari e Billy Costacurta. Ma prepariamoci, potrebbe non esserci mai stata o addirittura passata senza troppi problemi.

