Maria Teresa Ruta, fuori la verità. La mamma di Guenda ha deciso di rilasciare un’intervista per i lettori de Il Corriere della Sera, lasciando emergere alcuni aneddoti della vita personale e della propria carriera mai rivelati fino a questo momento. Ovviamente, a proposito di rivelazioni, Maria Teresa Ruta non ha potuto fare altro che focalizzarsi anche sulla relazione sentimentale con il giornalista Amedeo Goria, con cui condivide l’amore per la figlia Guenda.

La verità di Maria Teresa Ruta sui tradimenti di Amedeo Goria. “Mi giurò: “Sono innamorato davvero, per te potrei anche fare un matrimonio bianco, non ho fretta”, rivela Maria Teresa riavvolgendo il nastro del tempo e ricordando il momento in cui Amedeo decise di sposarla. Peccato però che poi il matrimonio naufragò a causa dei tradimenti da parte del giornalista. Ed è proprio questa verità che Maria Teresa ha lasciato emergere nel corso dell’intervista insieme a molti altri aneddoti sulla relazione.

La verità di Maria Teresa Ruta sui tradimenti di Amedeo Goria: “A un certo punto non ho più perdonato…”

Tradimenti? Si, e a detta di Maria Teresa Ruta non sarebbe accaduto solo una volta: “Di sicuro è stato un matrimonio d’amore. Con il senno di poi avrei dovuto chiudere anche il terzo occhio per non vedere le sue marachelle, specie quando partiva in trasferta con le squadre. Erano ingenuità, dovute alla sua insicurezza cronica, ma allora le ho vissute come un affronto e a un certo punto non ho più perdonato“, rivela.

Scoprire il tradimento da parte della persona amata non è mai un momento facile da affrontare, ecco che Maria Teresa Ruta ha rivelato come ha scoperto le “marachelle” dell’ormai ex marito: “Trovando scontrini del parcheggio di una discoteca sotto il tergicristallo. O bigliettini di tali Jeannette o Jasmine. E poi la famosa agendina nera di cui favoleggiavano i colleghi. La nascondeva, un giorno l’ho vista. C’erano annotati almeno duemila numeri di telefono, solo di donne, in tutto il mondo, con accanto le stelline del punteggio”.

Poi la riflessione: “Per carità, forse l’ho trascurato anch’io, troppo presa dal lavoro. Ma a volte Amedeo faceva il cascamorto con le altre persino davanti a me, era incorreggibile”. Oggi Maria Teresa Ruta è felice al fianco di Zappulla, sposato nel 2015: “Roberto ha tutte le mie password, anche di Instagram e TikTok, sa pure il pin del Bancomat, di lui mi fido totalmente. Fidarsi è meglio, ti libera da dubbi e angosce per ciò che potrebbe succedere e magari non succede mai. Non ho nulla da nascondere”.