“Ma quindi è definitivo”. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, l’ultimo gesto toglie i dubbi su di loro

Non sono stati giorni semplici per Manuel Bortuzzo. Infatti, sono emerse diverse presunte problematiche con la sua famiglia e che hanno coinvolto inevitabilmente Lulù Selassié. Si è vociferato con forza che la coppia nata al ‘GF Vip 6’ potesse sfaldarsi da un momento all’altro, visto che papà Franco Bortuzzo e il fratello Kevin pare non abbiano proprio un giudizio straordinario nei confronti della principessa etiope. Ora, il settimanale ‘Vero’ è giunto ad una conclusione definitiva.

Intanto, prima di riferirvi tutto su Lulù Selassié, come ha riportato il sito ‘Novella 2000’, che ha comunque preso la notizia dalla pagina Twitter ‘Cinguetterai’, per Manuel Bortuzzo il suo sogno sta proseguendo e ora c’è già la prima fase di quello che poi il pubblico potrà vedere successivamente. La novità ha riguardato infatti il suo film ‘Rinascere’, che ripercorre la sua vita e che purtroppo racconta nei dettagli anche ciò che gli è successo tre anni fa, quando nella notte tra il 2 e 3 febbraio 2019 è stato sparato per errore ed è finito su una sedia a rotelle.





Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sempre insieme

Come detto, il settimanale ‘Vero’ ha pubblicato sul proprio giornale foto inedite riguardanti Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. In tanti si sono chiesti in che modo avrebbe potuto reagire lo sportivo, alla luce di presunte problematiche familiari. Lui non si è esposto, infatti non sono note sue dichiarazioni in merito alle critiche che sarebbero arrivate dal fratello e dal padre. Ma quello che è stato possibile osservare sembra aver messo una pietra sopra. E la famiglia di lui non può che prenderne atto.

Le parole di ‘Vero’ non lasciano spazio a dubbi, infatti la relazione sentimentale tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è sempre più stabile. Sono infatti stati beccati mentre hanno fatto shopping insieme ed è stato riferito: “Manuel e Lulù si preparano ad arredare il loro nido d’amore. Dopo essersi conosciuti e innamorati nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la coppia è andata a vivere insieme. E ora è tempo di shopping per Bortuzzo e la principessa Selassié, ha aggiunto il settimanale.

E nell’articolo c’è scritto ancora: “Quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembra proprio una romantica favola d’amore. E non c’entra niente il fatto che lei sia una principessa o presunta tale. Il sogno di diventare genitori. Chi ha seguito il GF Vip non ha potuto non appassionare alla grande e all’inizio molto travagliata storia d’amore tra questi due ragazzi”. Vedremo che altre novità ci saranno in futuro.

