Una bellissima notizia ha travolto Manuel Bortuzzo in queste ore. Negli ultimi giorni si è parlato a lungo della sua relazione con Lulù Selassié, che starebbe proseguendo ma con qualche intoppo derivante da qualche dissidio con la famiglia del giovane. Ma ora i suoi familiari non c’entrano nulla con quanto avvenuto. C’era grande attesa per questo momento e adesso finalmente si è materializzato per la gioia non solo sua e di Lulù, ma anche di tutti i suoi numerosi ammiratori.

Intanto, come ha riferito 'BlogTivvù', sembra che anche il fratello di Manuel Bortuzzo, oltre a papà Franco, abbia tolto il segui a Lulù Selassiè.





Manuel Bortuzzo, uscito il trailer del suo film ‘Rinascere’

Ora, come ha riportato il sito ‘Novella 2000’, che ha comunque preso la notizia dalla pagina Twitter ‘Cinguetterai’, per Manuel Bortuzzo il suo sogno sta proseguendo e ora c’è già la prima fase di quello che poi il pubblico potrà vedere successivamente. La novità ha riguardato infatti il suo film ‘Rinascere’, che ripercorre la sua vita e che purtroppo racconta nei dettagli anche ciò che gli è successo tre anni fa, quando nella notte tra il 2 e 3 febbraio 2019 è stato sparato per errore ed è finito su una sedia a rotelle.

Dunque, è uscito in queste ore il trailer ufficiale del suo film ‘Rinascere’. La pellicola sarà trasmessa prossimamente su Rai1 e l’attore che interpreterà proprio Manuel Bortuzzo è Giancarlo Commare. Nella stessa vedremo anche la presenza di Gea Dell’Orto, Davide Coco e Alessio Boni. Mentre per quanto riguarda la regia, è affidata a Umberto Marino. Tutto il pubblico e quindi i fan del fidanzato di Lulù Selassié aspettano adesso con ansia il film vero e proprio, ma la data resta ancora ignota.

Il film tv sul campione Manuel Bortuzzo.#Rinascere, con Giancarlo Commare, Alessio Boni, Gea Dall’Orto e Davide Coco.

Regia di Umberto Marino.



Regia di Umberto Marino.



Su Manuel Bortuzzo e Lulù era intervenuta invece anche Clarissa Selassié: “Il silenzio è oro, la parola è d’argento”. Quindi, staremo a vedere anche se ci saranno novità sugli aspetti sentimentali. Ma ora l’attenzione di tutti si è spostata sul film ‘Rinascere’ e tutti attendono anche con trepidazione che posta essere comunicato il giorno in cui la Rai trasmetterà la pellicola.

