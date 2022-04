Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, nessuna tregua. La coppia nata al GF Vip 6 è a dir poco tartassata dalle voci. C’è chi parla di crisi, addirittura di rottura e anche di momenti di forte tensione. E i pettegolezzi sulla storia d’amore tra la princess e lo sportivo non si sono placati nemmeno dopo la smentita di Pasqua.

Per gli auguri ai tanti fan che li supportano dai tempi del reality Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che si sono concessi una fuga romantica a Napoli, hanno smentito con decisione le ultime indiscrezioni che li volevano in rotta: “Buona Pasqua e buongiorno a tutti. Ci avete veramente rotto il ca… Io mi tolgo da Twitter… ciao!”, ha detto lui.





Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, interviene Clarissa Selassié

E Lulù Selassié ha continuato: “In questi giorni ci avete tartassato, incredibile ragazzi veramente… Manu si toglie da Twitter. Noi siamo contentissimi stiamo passando la nostra Pasqua insieme e stiamo andando in un posto pazzesco che vedrete tra poco, vero amore?”. Ma niente da fare. Anzi, dopo la polemica sul non-rapporto col papà di Manuel, Franco Bortuzzo, anche il fratello e la sorella hanno smesso di seguire la princess.

Un gesto balzato agli occhi degli attenti utenti di Twitter, dove si leggono diverse critiche a Kevin, fratello minore di Manuel Bortuzzo: “Anche Kevin non segue più Lulu…ma che schifo stanno facendo? Boh non capisco ma cosa vogliono da questa ragazza”, “Ho appena visto la storia di Kevin… sono senza parole…schifo allo stato puro. Per fortuna non seguo nessuno se non Manuel Lulù e Davide Ismaele”.

Il silenzio è oro,la parola è d’argento. #kittyclary — Clary Selassie (@ClariHaile) April 20, 2022

Ma a questi nuovi fatti né Manuel Bortuzzo né Lulù Selassié hanno voluto replicare nonostante il gossip si sia accanito ancora di più. Ma se i due piccioncini hanno preferito stare in silenzio, la sorella minore delle principesse è voluta intervenire. Lo ha fatto con un messaggio che sembra chiarissimo nei confronti di tutta questa vicenda delle ultime settimane: “Il silenzio è oro, la parola è d’argento”, ha scritto Clarissa Selassié.

