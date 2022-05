In queste ore non si è fatto altro che parlare del film di Manuel Bortuzzo, infatti è andata in onda sulla Rai la pellicola ‘Rinascere’ che ha ripercorso tutte le fasi della sua esistenza. Dopo l’addio a Lulù Selassié, tutti hanno messo bocca sulla sua ormai ex relazione sentimentale con la principessa etiope. Ma ora è stato beccato in un video in dolce compagnia di una ragazza, una sua ex fidanzata, e sembra proprio che la sorella di Jessica e Clarissa sia stata letteralmente ‘cancellata’. Un vero e proprio colpo di scena.

Prima di dirvi tutto sul film di Manuel Bortuzzo, sull’ex fidanzata e sulle persone con le quali lo ha visto, a parlare dell’ex gieffino ci ha pensato anche Rita Dalla Chiesa: “Sto guardando su Rai1 la storia di Manuel Bortuzzo. Lo conosco, ho lavorato con lui a ItaliaSì. Conosco suo padre Franco. Conosco la loro fatica, il loro coraggio, la loro forza, l’unione della loro famiglia. La voglia di farcela. Vigliacchi voi che lo aggredite”. Ma non tutti gli utenti si sono schierati dalla parte della conduttrice televisiva.





Manuel Bortuzzo vede il film sulla sua vita con l’ex Federica

Probabilmente Lulù Selassié non sarà stata al settimo cielo, quando ha visto Manuel Bortuzzo apparire in questo video che lo ha immortalato insieme all’ex fidanzata che anche lei conosce, durante la messa in onda del film ‘Rinascere’. La ragazza in questione inizialmente ha cercato di coprirsi il visto per non farsi probabilmente inquadrare, ma poi ha invece alzato la mano e ha salutato verso la camera. Si è anche visto nel filmato papà Franco Bortuzzo, sempre al fianco del suo amatissimo figlio.

Come si è potuto evincere dalle immagini, al fianco di Manuel Bortuzzo c’era anche l’ex fidanzata Federica Pizzi. In tanti pensano che tra i due ci sia esclusivamente una forte amicizia, che sta andando avanti nonostante la relazione sentimentale non sia andata per il verso giusto. Ma ci sono anche tante altre persone che credono fortemente ad una nuova scintilla e quindi non escludono la possibilità che possa formarsi nuovamente questa coppia. Staremo a vedere cosa succederà.

Beh va beh, come direbbe Alfonso Signorini. #Rinascere pic.twitter.com/CXVHiQOia5 — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 8, 2022

Manuel Bortuzzo e il papà Franco erano attesi da Mara Venier per la puntata di “Domenica In”. Ma non c’è più stata questa ospitata. Il motivo? La decisione, il condizionale è d’obbligo, sarebbe stata presa direttamente da Mara Venier. “Nessun imprevisto impedisce all’ex concorrente del Grande Fratello Vip di partecipare alla trasmissione domenicale di Rai 1 – si è letto sul portale di Davide Maggio – ma per volontà di Mara Venier la sua presenza non è più prevista”.

“Vigliacchi”. Manuel Bortuzzo, la denuncia di Rita Dalla Chiesa: “Cosa gli stanno facendo”