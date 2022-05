In questi giorni si parla molto di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. I due ex gieffini si sono lasciati e la loro separazione, sebbene per qualcuno prevedibile, riempie i talk e le pagine della stampa rosa. Tra i due sono anche volate frecciate, attacchi, polemiche. Recentemente pure Rita Dalla Chiesa è intervenuta. Ma facciamo un passo indietro. La princess ha attribuito al papà di Manuel, Franco, pesanti responsabilità sulla fine del loro rapporto. Sostiene che l’uomo fosse troppo invadente. Dal canto suo Manuel ha risposto che la sua famiglia non c’entra nulla e che è stato lui a prendere la decisione.

Sulla vicenda ha detto la sua anche Franco Bortuzzo: “Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio… Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo”. Intanto ieri, domenica 8 maggio, su Rai1 è andato in onda “Rinascere”, il film tv che racconta la storia di Manuel con Alessio Boni tra i protagonisti. Sono scoppiate le polemiche ed è intervenuta pure Rita Dalla Chiesa si sono riaccese.





Proprio mentre andava in onda il film su Manuel Bortuzzo sono piovute critiche e attacchi. E Rita Dalla Chiesa è intervenuta duramente: “Sto guardando su Rai1 la storia di Manuel Bortuzzo. Lo conosco, ho lavorato con lui a ItaliaSì. Conosco suo padre Franco. Conosco la loro fatica, il loro coraggio, la loro forza, l’unione della loro famiglia. La voglia di farcela. Vigliacchi voi che lo aggredite”. Ma non è finita qui. In tanti hanno risposto a Dalla Chiesa.

Va detto subito che in tanti hanno fatto i complimenti a Manuel Bortuzzo per la forza con cui ha reagito a quanto gli è capitato. Ma c’è anche chi rivendica il diritto di criticare le sue scelte e il suo comportamento con Lulù: “Certamente gli insulti sulla sua disgrazia sono inammissibili, ma le critiche sulla sua persona è ben altro. Non doveva andare al gf se vuol continuare ad avere la compassione del pubblico e passare x l’angioletto. Al gf si è dimostrato esattamente il contrario della bella”.

“Più amore e meno odio” tutorial by Manuel Bortuzzo:

– “ma non hai capito che ci siamo lasciati?” senza guardarsi in faccia

– bloccare su whatsapp

– pubblicare comunicato ansa

– andare a festeggiare con l’ex un’ora dopo senza farsi trovare al rientro per un confronto

— L💕 36% 57%🧚 (@supremanes) May 4, 2022

— ;giulia (@Siamo_solofrasi) May 8, 2022

Non mancano poi gli hater, ai quali probabilmente si riferiva Rita Dalla Chiesa: “Manuel Bortuzzo grandissimo str***o allora spiegaci visto che ci tieni a sottolineare che volevi lasciarla da tempo che ca*** ci facevi nudo sopra di lei in hotel prima di lasciarla e cosa ca*** significa il “mi basta sapere che esisti” pubblicato su instagram, BUFFONE”. Insomma Manuel continua a dividere l’opinione pubblica. E il recente rifiuto di Mara Venier di ospitarlo a Domenica In dopo la partecipazione dell’ex nuotatore a Verissimo non ha fatto altro che aggiungere benzina al fuoco delle polemiche.

