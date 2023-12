Manila Nazzaro è sempre più “in love” con Stefano Oradei. Dopo la brusca rottura con Lorenzo Amoruso, l’ex calciatore con cui aveva partecipato anche a Temptation Island Vip, la showgirl si è innamorata del ballerino e oggi formano una coppia affiatatissima. A Verissimo, poco tempo fa, ha raccontato che con l’ex è praticamente finita dopo la sua uscita dal GF Vip: “Non avevo nessuno che mi aspettasse, lui compreso, da lì in poi è partito un atteggiamento diverso, come se io fossi cambiata, ma lì dentro ero la Manila di tutti i giorni”.

E ancora: “Era cambiato lui e ha iniziato a usare delle modalità inaccettabili. Il motivo per cui ci siamo lasciati erano le litigate e le modalità, il mio coraggio è stato dire basta ad alcuni modi che per me erano inaccettabili, io mi sentivo umiliata, derisa”. Poi è arrivato Stefano Oradei, anche se non sono mancate polemiche, frecciatine al veleno e accuse da parte di Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, notizia top

“Ho iniziato a frequentare Stefano durante il trasloco di marzo, io non mi sono nascosta perché ero una donna libera da gennaio, se una donna dice basta è basta, adesso ho capito cos’è l’amore“, ha detto ancora Manila Nazzaro ai microfoni di Silvia Toffanin. Con lui procede alla grande, tanto che sarebbero felici di sposarsi e anche di avere un figlio, come rivelato da lei in una recente intervista al settimanale Chi.

“Ci piacerebbe sposarci, ma non abbiamo ancora deciso quando e come. Vorremmo una cerimonia intima e romantica, magari in un posto speciale per noi. Per ora stiamo godendo del nostro amore e della nostra convivenza, che è stata una scelta naturale e spontanea. Siamo felici così. Un figlio? Sarebbe un sogno, ma non ci poniamo limiti né obiettivi. Viviamo alla giornata e accogliamo quello che la vita ci offre”.

Ma un mese dopo questa intervista ecco spuntare la data delle nozze sul settimanale Nuovo: “Primavera 2024. Manila Nazzaro e Sterano Oradei hanno deciso: tra pochi mesi, a maggio, diventeranno moglie e marito. ‘Stefano è l’uomo che sognavo da sempre, mi ha fatto rinascere dopo un periodo difficile della mia vita. Con lui ho ritrovato la fiducia in me stessa e la voglia di essere felice’ ha raccontato l’ex gieffina”. E anche un altro dettaglio: “La cerimonia si svolgerà a Roma e ad accompagnare la Nazzaro potrebbero essere i suoi due figli, Nicolas e Francesco Pio, nati dal primo matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza”.