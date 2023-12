La popolare attrice si separa dal marito dopo 7 anni. La protagonista di numerosi film italiani che ha raggiunto il successo a soli 16 anni lo ha annunciato nel corso di un’intervista al settimanale Oggi. Il magazine le ha dedicato la copertina dell’ultimo numero dell’anno. Magari lei avrebbe preferito che tanta attenzione fosse dedicata a qualcosa di più positivo, ma tant’è.

Se la sua vita sentimentale non va nel verso giusto lo stesso non si può dire della sua carriera. Dopo quattro anni passati lontano da televisione e cinema l’attrice, nata ad Impruneta il 28 novembre del 1984, è pronta per nuove avventure. Dopo aver girato una serie in costume per la Rai presto inizieranno le riprese di un nuovo film, una commedia, anche se il titolo resta un mistero.

L’annuncio di Martina Stella: “Mi sono separata, sono molto delusa”

Stiamo parlando di Martina Stella che recentemente ha annunciato su Oggi: “Questo è un periodo di ricostruzione della mia vita. Ad agosto mi sono separata, sono molto delusa. Non me l’aspettavo. I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili”.

Martina e Andrea Manfredonia si erano conosciuti nel 2015 e qualche mese dopo hanno ufficializzato la loro relazione. L’anno dopo si sono sposati. Nel 2021 è nato Leonardo, il primo figlio della coppia e secondo per l’attrice che era diventata mamma di Ginevra nel 2012, nata dalla sua relazione con Gabriele Gregorini.

Per quanto riguarda il lato professionale Martina pochi mesi fa aveva dichiarato: “Ho finito di girare per Raiuno una serie, La lunga notte, di Giacomo Campiotti, un progetto bellissimo. Un film in costume dove affronterò un ruolo molto diverso da quelli da me interpretati fino ad ora. Insomma per me è stata davvero una grande sfida. A breve poi, a luglio, inizieranno le riprese di un nuovo film, una commedia, ma non posso dire di più”.

