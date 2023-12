Grande Fratello, si avvicina una nuova puntata e Alfonso Signorini non saprà da dove iniziare per tutte le cose che sono successe durante queste feste. Ma sicuramente parlerà ancora di Massimiliano Varrese e del suo atteggiamento nella Casa. Ricordate? L’attore aveva ricevuto un ultimatum dal conduttore dopo l’ennesimo attacco a Beatrice Luzzi. Lui aveva chiesto scusa e sembrava che nel loro rapporto, sin da subito molto teso nella Casa, ci fosse una tregua.

Anche il ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello, dopo qualche giorno di assenza per motivi familiari, aveva fatto ben sperare: dopo la puntata del 23 dicembre 2023, infatti, si era avvicinata a Massimiliano in giardino per una conversazione di pace e confrontarsi una volta per tutte. Ma in questi ultimi giorni l’attore non ha dato tregua alla collega e ha continuato a punzecchiarla e a lanciarle frecciatine coinvolgendo anche gli altri inquilini.

“Fatelo fuori dal GF”: il pubblico contro Massimiliano Varrese

Per esempio l’altra notte mentre Beatrice Luzzi stava giocando a carte con Vittorio e Stefano, Massimiliano Varrese è passato e a bassa voce ha detto: “Cara, purtroppo i passerotti volano e parlano e le cose ti arrivano all’orecchio lo stesso“. Non è finita qui perché nelle ultime ore ha confidato alla sua ex, Monia, di voler mettere in atto una nuova tattica, perché è “tornato il vecchio Massi”.

“Però non qui, adopero un’altra via – le sue parole, come riporta il sito Biccy -Non mi faccio rovinare più da nessun altro. Però ci sono tante cose che vanno sistemate. Se sento arrivare un’altra chiacchiera del genere al mio orecchio faccio… Oggi lo farò lì dentro (nel confessionale, ndr). Sono tornato il vecchio Massi. Il Massi quello che quando non parla più… il vero Massi. Quello di prima era un personaggio. Perché questo è quello che usa altre frequenze. C’è molto bisogno, molto bisogno, c’è molto bisogno e non solo per me“.

Perla parla di Beatrice, dicendo che si mette le coperte per parlare…. come se non lo facessero tutti.

Alle #Luzzers

che stanno salvando Perla …lei questa è …deve essere eliminata il prima possibile, salvate le altre non lei#Fillers#grandefratello pic.twitter.com/Lvb0goTJgw — Asia🧚‍♀️ (@assialog) December 27, 2023

Massimiliano: “IO RISCHIO GIUSE”

RISCHI COSA? NON POTETE FARE LA SPESA CON BEA PERCHÉ SE NO CHE SUCCEDE? EH? CHE SUCCEDE MASSIMILIANO?



IO CHIEDERÒ LA TUA SQUALIFICA FINO A CHE NON TI BUTTERANNO FUORI. #GrandeFratello #luzzers pic.twitter.com/ykry4L4R1R — Stef (@Stefy_1589) December 26, 2023

Parole che non sono ovviamente passate inosservate al pubblico del reality show di Canale 5 che ora non ha più dubbi su di lui: vuole la sua squalifica. “Fatelo fuori”, “Non c’è problema carissimo, tanto troveremo il modo di sbatterti fuori in maniera definitiva e decisa”, si legge tra i tanti commenti lasciati su X.