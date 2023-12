Clamoroso quanto successo al Grande Fratello, con Letizia che ha minacciato un concorrente per ciò che aveva appena visto. La ragazza si è davvero infuriata davanti a quella scena e non ci ha pensato su due volte a dire chiaramente: “Ti do un calcio in mezzo ai denti, guarda eh”. Chi stava seguendo la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra ha registrato lo spezzone e lo ha caricato online.

Quello che è stato visto al Grande Fratello con Letizia rea di aver minacciato questo concorrente è avvenuto sotto lo sguardo attento degli altri concorrenti, che hanno assistito impassibili. Un momento davvero inatteso che ha lasciato tutti senza parole. E non sappiamo se poi la gieffina sarà stata chiamata in confessionale per ricevere un rimprovero.

Grande Fratello, Letizia ha minacciato un concorrente: “Ti do un calcio sui denti”

Davvero sorprendente il gesto imitato tra l’altro dalla protagonista del Grande Fratello. Infatti, Letizia che ha minacciato comunque in maniera bonaria il concorrente, senza avere realmente intenti violenti, ha comunque sorriso una volta che si è rivolta al coinquilino. Tutto è scaturito da una sorta di scenata di gelosia della fotografa, che non ha accettato il comportamento dell’altro.

Letizia si è quindi arrabbiata con Paolo, il quale avrebbe dato qualche sguardo di troppo a qualcun’altra, stando a quanto fatto intuire dalla giovane. L’utente che ha postato il filmato ha anche aggiunto: “Lui subito si giustifica spiegando cosa stesse guardando”. La situazione è lentamente tornata alla normalità, ma c’è chi non ha gradito questa eccessiva gelosia di lei.

Probabilmente nella prossima puntata del Grande Fratello Signorini chiederà maggiori lumi sul loro rapporto, anche perché in tanti sono convinti del fatto che Letizia e Paolo possa nascere un rapporto che vada oltre l’amicizia.