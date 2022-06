Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso e il matrimonio, presa una decisione importante dai due diretti interessati. L’annuncio praticamente ufficiale è stato dato dall’ex concorrente del GF Vip 6, che ha rilasciato una lunga intervista al magazine di Chi. Si è soffermata su diversi argomenti, ovviamente inerenti anche il reality show di Alfonso Signorini, ma anche su temi personali. Dichiarazioni che inevitabilmente hanno scosso i fan della showgirl, che non si aspettavano di dover leggere certe considerazioni.

Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso e il matrimonio, ormai passi indietro non ce ne saranno, almeno per adesso. Parlando del GF Vip, ha nominato Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: “Sarò sincera, non sono cinica. Ho letto che Sonia Bruganelli sarà opinionista, sono stata ospite della sua trasmissione I libri di Sonia e ho scoperto anche la sua parte dolce e lei è perfetta. Mi spiace per Adriana, però questo mondo è così. Non sottovalutate il ruolo di opinionista, ci vogliono le pa***. Io le ho, ma sono troppo emotiva ed empatica”.





Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso e il matrimonio: la decisione

Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso e il matrimonio: definito ciò che vogliono fare in futuro. Intanto, tornando nuovamente sul GF Vip 6, la donna ha dichiarato: “Avrebbe dovuto vincere Aldo Montano, un ragazzo d’oro che se n’è andato per motivi personali. Poi mi pento di aver aperto il mio cuore a Katia Ricciarelli e mi ha deluso anche Giucas Casella, il più grande giocatore, altro che Alex Belli. Giucas e Katia sono dei volponi, rispetto a tutto il cast”, ha aggiunto ancora al magazine di Chi.

Queste invece le dichiarazioni di Manila Nazzaro su Lorenzo Amoruso e l’ipotesi matrimonio: “Non ci giriamo intorno. Non è aria. Non è il momento, ma stiamo bene così. Ho due figli e devo mantenere gli equilibri in modo sereno. Il matrimonio, se verrà, verrà. Non faremo figli. Abbiamo il nostro quadro perfetto. Perché rovinarlo? Certo, se la vita dovesse entrare a gamba tesa, chi sono io per fermare tutto? Chissà”. Dunque, per ora il sogno di vederli all’altare deve essere accantonato.

Manila Nazzaro ha alle spalle un matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza, col quale è stata unita dal 2005 al 2017. Con l’ex atleta ha avuto appunto due figli e poi successivamente ha deciso di legarsi a Lorenzo Amoruso, anche lui ex giocatore di calcio. Con Amoruso non ha avuto figli e non li avrà nemmeno in futuro, come svelato in questa sua ultima intervista.

“Cosa mi ha fatto”. Manila Nazzaro, la verità su Katia Ricciarelli è amara