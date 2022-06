Manila Nazzaro contro Katia Ricciarelli. Il GF Vip 6 è ormai terminato da quattro mesi, ma ancora oggi il pubblico cerca di capire cosa sia successo agli ex concorrenti una volta ritornati alla vita quotidiana. E a fare chiarezza nelle scorse ore è stata Manila Nazzaro, che ha deciso di concedere un’intervista al settimanale Chi.

Il percorso di Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 6 è stato abbastanza tormentato. Amica e vicinissima nei primi tempi con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, dopo qualche mese, soprattutto all’arrivo di Delia Duran, la moglie di Alex Belli entrata in casa solo Natale, il loro rapporto ha iniziato a vacillare fino alla rottura con il gelido allontanamento e le frecciatine al veleno. Insomma, da amiche a nemiche, e anche oggi le cose non sembrano cambiate con la cantante lirica, ritenuta fredda e calcolatrice dalla compagna dell’ex calciatore Lorenzo Amoruso.





Manila Nazzaro contro Katia Ricciarelli: “Mi pento di tutto”

Qualche mese fa Soleil Sorge e Manila Nazzaro sono apparse sui loro profili Instagram, in alcune Stories, mostrandosi serene e sorridenti. Insomma dopo tante liti tra Soleil Sorge e Manila è scoppiata la pace ma come raccontato dalla compagna di Lorenzo Amoruso le due non si frequentano perché hanno capito di avere dei caratteri molti diversi.

Manila Nazzaro contro Katia Ricciarelli. Nella casa le due avevano intrecciato un bellissimo rapporto, ma dopo diversi mesi le cose sono cambiate. Oggi l’ex GF Vip 6 si è sfogata pronunciando parole molto dure nei confronti dell’ex moglie di Pippo Baudo. Senza troppi giri di parole ha ammesso: “Mi pento di aver aperto il mio cuore a Katia Ricciarelli. Una delusione incredibile. Le ho dato tutto di me, ma era un’amicizia a senso unico“.

Manila Nazzaro contro Katia Ricciarelli dopo l’esperienza al GF Vip 6. “Tornassi indietro non le avrei mai e poi mai teso la mano e aperto il mio cuore“. Nel mirino dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 è finito anche Giucas Casella e ha tirato in ballo anche Alex Belli: “Il più grande giocatore, altro che Alex Belli. Giucas e Katia sono dei volponi rispetto a tutto il cast“, ha sentenziato Manila Nazzaro.

“Non doveva farlo”. Manila Nazzaro schierata: perché punta il dito contro Lulù