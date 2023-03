Madonna avrebbe un nuovo fidanzato molto più giovane di lei. Questa l’ultima voce bomba di gossip sulla vita privata della grandissima cantante. Spesso e volentieri sono usciti rumor sulla sua sfera sentimentale, ma ora sembrano esserci davvero più certezze. Infatti, questo presunto partner dell’artista è già stato immortalato insieme a lei poco tempo fa, quindi si conoscono decisamente bene e ora sarebbe scattata anche la scintilla giusta. E una nuova relazione amorosa sarebbe iniziata.

A svelare tutti i dettagli su Madonna e il suo fidanzato è stato l’affidabilissimo Daily Mail, che ovviamente avrà avuto conferme da persone vicine alla popstar americana. Si è scoperto già il nome del ragazzo che le avrebbe rubato il suo cuore e che ha conosciuto grazie ad uno dei suoi figli. Si attendono adesso dichiarazioni della cantante, ma per il momento non sono arrivate interviste in tal senso. E nemmeno lui ha optato per la rottura del silenzio, quindi preferisce tacere.

Madonna ha un fidanzato molto più giovane di lei

Secondo quanto riferito, Madonna ha un nuovo fidanzato che ha 29 anni, quindi 35 in meno rispetto ai 64 anni della cantante dalle origini italiane. Con lui ha degli scatti insieme, in particolare in una stanno solamente loro due e l’artista tocca la spalla della presunta dolce metà con le sue labbra. Inoltre, gli tiene anche il braccio, quindi sembrerebbero avere molta confidenza. Il giovane è stato anche chiamato dal Daily Mail, ma non ha voluto aprire bocca e quindi non ci può ancora essere l’ufficialità.

Il nome di colui che sarebbe il fidanzato di Madonna è Josh Popper, che lavora come allenatore di boxe che svolge la sua attività professionale all’interno di una palestra statunitense, situata a New York. Inoltre, avrebbe garantito allenamenti anche al figlio di lei e da qui sarebbe nata quindi questa conoscenza, che si è approfondita giorno dopo giorno fino a culminare in un rapporto sentimentale. Ora si aspettano solo comunicazioni, che possano confermare o eventuale smentire queste indiscrezioni.

Parlando del privato di Madonna, ha avuto molte storie d’amore. Dalla relazione con Carlos Leon ha avuto la figlia Lourdes Maria, poi con Guy Ritchie ha concepito il secondo figlio Rocco John. Nel 2016 ha preso in adozione anche due sorelle gemelle, Stella ed Estere. E ha anche adottato in passato un bimbo di nome David.