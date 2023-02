“Ti amavo tantissimo”. Lutto per Madonna, la terribile notizia solo qualche ora fa. Fan sotto choc

Lutto per Madonna, è morto il fratello Anthony Ciccone. L’uomo aveva 66 anni ed è scomparso e a renderlo noto è Joe Henry, il cognato di Madonna (marito di Melanie Ciccone). Sembra che il fratello di Madonna sia stato un uomo molto complesso e che per diverso tempo sia stato anche un senzatetto. Non è chiaro ancora come il 66enne sia morto, ma seguiranno senza dubbio altri aggiornamenti. Joe Henry, comunicando la dipartita del cognato ha scritto sui social: “Mio cognato, Anthony Ciccone, non è più con noi da ieri sera”.

Poi dice: “Lo conosco da quando avevo 15 anni, nella primavera delle nostre vite nel Michigan, ormai sono passati tanti anni da allora. – ha scritto Joe Henry sul suo profilo Instagram – Lui era un personaggio complesso, ci siamo aggrovigliati in alcuni momenti, come possono fare i veri fratelli. Ma lo amavo e lo capivo meglio di quanto a volte fossi disposto a lasciar trasparire. Ma i problemi svaniscono; e la famiglia rimane così come il bene reale”.

Lutto per Madonna, è morto il fratello Anthony Ciccone

E conclude: “Addio, allora, fratello Anthony. Voglio pensare che il Dio in cui credeva la tua benedetta madre (e la mia) ti abbiano accolto. Almeno per oggi, nessuno mi distoglierà da questa visione”. Proprio Anthony Ciccone, riguardo la famiglia, tempo fa ha detto delle parole che sono rimaste molto impresse, sopratutto agli occhi dei fan di Madonna.

L’uomo, secondo la sua famiglia, era considerato un imbarazzo di cui vergognarsi: “Ai loro occhi sono uno zero, non sono un essere umano. Sono un imbarazzo. Se morissi congelato, probabilmente la mia famiglia non lo verrebbe a sapere per almeno sei mesi e poi non se ne preoccuperebbe. – ha dichiarato l’uomo – Madonna? Non l’ho mai amata e non mi ha mai amato. Non ci amiamo a vicenda”.

E ancora: “In realtà noi non abbiamo rapporti“. Secondo il Daily Mail però, la cantante conosceva bene la situazione del fratello e si sarebbe offerta di aiutarlo, ricevendo un secco rifiuto da Anthony: “Non voglio che mi facciano l’elemosina perché sono il fratello di Madonna, non sto cercando pubblicità”. Un uomo come dicevamo molto particolare.

