Lutto per Gianluca Grignani. Il cantautore è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, vinto da Marco Mengoni con il brano ”Due vite”. Dopo l’esibizione dello scorso anno con Irama durante la serata delle cover, il cantante è tornato all’Ariston con “Quando ti manca il fiato”, canzone che parla del rapporto con suo padre e dell’esperienza del cantante come genitore.

In alcune interviste rilasciate in passato, Gianluca Grignani ha dichiarato di aver vissuto con una certa difficoltà il rapporto con il padre, spesso assente nella sua infanzia. Poi il momento difficile del divorzio dei suoi genitori. Proprio da questa sofferenza è nato il brano che l’artista ha portato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Lutto per Gianluca Grignani, morto l’amico e mentore Alberto Radius

A al suo brano che ha toccato il cuore dei telespettatori del festival è stato anche Alberto Radius, definito addirittura dallo stesso Grignani il “suo mentore”. Il chitarrista, cantautore, produttore è morto il 16 febbraio all’età di 80 anni e per Gianluca Grignani questo è un giorno di lutto. Fondatore della band Formula 3, compositore, arrangiatore, chitarrista e autore, era apparso a Sanremo nel 2021 accanto ai Coma_Cose.

“È con profondo dolore e tristezza che la famiglia del maestro Alberto Radius condivide la notizia della sua scomparsa. Dopo una lunga malattia, si è spento serenamente, accanto ai suoi affetti più cari. La famiglia del maestro Radius chiede, in questo difficile momento, che sia rispettata la privacy che lo ha sempre contraddistinto”, è quanto comunica la famiglia.

Lutto per Gianluca Grignani, che sui social ha voluto ricordare il suo amico e mentore. “Non ho parole per descrivere uno dei risvegli più amari della mia vita. I ricordi riaffiorano nella mente, momenti di vita e di musica vissuti insieme. Solo qualche mese fa eri qui in studio a stringermi durante l’ascolto di “Quando ti manca il fiato”… ed ora è proprio uno di quei momenti in cui il fiato manca davvero. Oggi ci ha lasciati il mio mentore, il mio amico, la mia fonte d’ispirazione… ciao Alberto! tuo Gian”, si legge sul profilo del cantante.