“Glielo ha chiesto davvero”. Grignani e Arisa, follia durante la diretta del dopo Sanremo: il video bomba (VIDEO)

Gianluca Grignani a Sanremo 2023 con Arisa, l’intervista del dopo festival fa il giro del web. Un’esibizione attesissima sul palcoscenico dell’Ariston nella serata interamente dedicata alle cover. Con “Destinazione paradiso”, il duo sembra aver funzionato decisamente bene: “Abbiamo fatto un casino Gianlu’!”, ha ironizzato a microfoni ancora accesi Arisa. Ma intervistati a Radio2 i due hanno continuato a dare il meglio di se stessi.

Gianluca Grignani e la proposta ad Arisa dopo l’esibizione sul palcoscenico dell’Ariston: risate e grande affetto reciproco tra i due cantanti. Forse tra le esibizioni più spontanee nel corso della quarta serata di Sanremo 2023, Arisa e Gianluca Gnignani hanno coinvolto la platea sulle note del celebre ritornello dello storico ‘cavallo da battaglia’ del cantante milanese. Ma dopo l’esibizione del brano è successo veramente di tutto.

Gianluca Grignani e la proposta ad Arisa dopo l’esibizione sul palcoscenico dell’Ariston: il video

Intervistati ai microfoni di Radio2 i due artisti si sono lasciati andare a un siparietto imperdibile davanti a Ema Stokholma e Gino Castaldo e a tutti i fan che hanno seguito il loro botta e risposta. Gianluca Grignani ha lasciato tutti senza parole quando senza alcun filtro e con uno spiccato senso dell’ironia si è rivolto alla collega: “Io credo che lei è, lei è la cosa, ho detto delle cose vere che pensavo. Quando l’ho incontrata ho detto era strana, dicevo fammi finire, ma l’Arisa che è dentro è questa qua, però partita con me non lo so perché”.

“E poi dopo ogni secondo che passava, fino all’ultimo minuto che l’ho vista. Mi ha lasciato senza fiato cioè. Se non è eclettica non è in grado. Arisa è stata meglio di me non è facile stare dietro a me che a volte tendo ad essere improvvisare. Mi vuoi sposare?”. Arisa ha subito replicato divertita: “Gianluca è un artista generoso perché non fa altro che farmi complimenti e darmi man forte. Io sono orgogliosa e onorata di aver passato questa cosa“.

Io non so da dove partire con questa esibizione è TUTTO MERAVIGLIOSO Arisa che vuole far cantare Coletta, Grignani che non smette di cantare e gasa tutti e la chiosa finale di Arisa “abbiamo fatto un casino Gianlù” PER ME STORIA #Sanremo2023 pic.twitter.com/UK2UmEGQLL — [Righetto] (@Ri_Ghetto) February 10, 2023

Ma la spontaneità di Gianluca Grignani non si è fermata: “Da quando sono single ho ritrovato.. Ho una visione delle donne molto più aperta le comprendo nel loro intimo, cosa che prima non ero in grado perché sono un uomo e mi comporto di conseguenza. Le donne ti dicono solo quello che tu vuoi sentirti dire e quando lo capisci o lo capisci o non lo capirai mai. Questo cambia e a quel punto capisci tante cose delle donne. Significa che sono tanto innamorato delle donne”.