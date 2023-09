Supe gossip attorno a Gaia Nicolini, figlia dell’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi Guendalina Tavassi. A riportare lo scoop è la pagina Instagram sdltv.gossip, pagina che fa parte dell’agenzia di Sonia Bruganelli per la quale lavora il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia. Non è la prima volta che la giovane finisce al centro della cronaca rosa, qualche tempo fa si è parlato di lei dopo una clamorosa lite con la madre.

Una serie di post davvero pesanti contro la madre Guendalina Tavassi: “Ragazzi vi giuro non avrei voluto sputtanarla, mi dicono che avrei dovuto parlare con lei. Ma le poche volte che sono andata da lei mi ignorava, stava a telefono o usciva io ho provato molte volte, ma senza successo lei non prova un briciolo d’amore nei miei confronti e non lo dico per dire ma perché è così. Lei in primis dice ci essere un personaggio pubblico, ma le interessa solo prendere like, avere followers e mettersi in competizione con le sue amiche e rifarsi ogni giorno qualcosa di nuovo”, si leggeva nel 2019.

Gaia Nicolini ha un flirt con l’ex calciatore di Serie A Radja Nainggolan

Guendalina Tavassi aveva provato a chiudere la storia con un commento brevissimo: “Ah l’adolescenza ragazzi, l’adolescenza. Vabbè passerà”, aveva scritto. Dopo una serie di botta e risposta le due avevano fatto pace e Gaia Nicolini era finita nel dimenticatoio. A distanza di quattro anni si torna a parlare di lei per un gossip bomba. Gossip lanciato in queste ore da una pagina Instagram che si occupa di cronaca rosa. Ma andiamo a vedere meglio cosa succede.

Gaia Nicolini starebbe frequentando l’ex calciatore di Serie A Radja Nainggolan. Secondo la pagina Instagram, la ragazza avrebbe trascorso qualche giorno insieme al calciatore di origine belga ed ex centrocampista della Roma, Cagliari, Anversa e Spal, in cui era approdato dopo la chiamata dell’ex romanista Daniele De Rossi. “Sabato scorso la ragazza ha preso un volo direzione Anversa e dopo poche ore come potete vedere nel video di una stories postata ma subito rimossa, era in casa di Nainggolan“, si legge su sdltv.gossip.

“Le nostre fonti parlano di una liaison nata proprio su Instagram. Ma il calciatore esattamente fino a due settimane fa stava con la sua storica compagna Claudia. Chiuso il calciomercato Nainggolan ha chiuso nuovamente la sua storia d’amore con la madre dei suoi figli con la quale è ancora sposato a tutti gli effetti?”, si legge ancora. Radja Nainggolan è infatti sposato con Claudia Lai e da lei ha avuto due bambine: Aysha e Mailey. Ovviamente sulla pagina che ha lanciato il gossip non sono mancate critiche alla figlia di Guendalina Tavassi: “Lei appena maggiorenne lui uno di quelli “malati””, “Ma lui non è sposato?”, si chiede un utente. E ancora: “Inizia bene la ragazzina”.