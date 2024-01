Sta facendo molto parlare la reazione di Laura Pausini, che durante un suo concerto ha cominciato a rivolgersi ai suoi fan. Poi all’improvviso la sua attenzione è ricaduta su una persona presente nel suo World Tour 2023-2024, la quale aveva scritto un messaggio indirizzato proprio alla cantante. Lei però, una volta letto il contenuto, ha risposto in maniera clamorosa.

C’era infatti una precisa richiesta fatta a Laura Pausini, ma lei ha preferito non accettarla e il suo concerto si è trasformato in un messaggio molto diretto nei confronti della ragazza in questione. Quest’ultima ha apprezzato moltissimo il gesto della sua beniamina e ha successivamente caricato il video sul social TikTok. Le immagini ovviamente sono diventate virali.

Laura Pausini, la reazione al suo concerto sorprende: “Ma vada a fan***”

Mentre Laura Pausini stava portando avanti il suo concerto, seguito da tantissima gente, questa fan che si chiama Alessia ha esposto un cartello con una frase dedicata proprio all’artista. Avrebbe dovuto farle un regalo, infatti la richiesta era alquanto delicata ma la cantante ha subito avuto una reazione decisa, invitando la giovane ad andare subito avanti.

Questa fan avrebbe voluto che Laura cantasse un brano da dedicare all’ex fidanzato della ragazza. Ma Pausini ha immediatamente chiosato così l’argomento: “Ma perché vuoi dedicare una canzone al tuo ex? Se è il tuo ex, che se ne vada a fan***. Basta, chiudiamola”. Ovazione del pubblico e la sua supporter è scoppiata a ridere e ha gradito il consiglio, non a caso il suo filmato social, come riportato dal sito Today, è stato visto più di 200mila volte ottenendo 16mila mi piace.

La fan Alessia ha scritto: “Laura che legge il mio cartellone… C’è del trash”. Altri sostenitori di Laura Pausini hanno aggiunto: “Laura una di noi”, “Meravigliosa”, “Hai ragione Laura”, “Come si fa a non amarti?”.