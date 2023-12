Laura Pausini, concerto interrotto all’improvviso. La famosissima cantante intaliana di fama internazionale è attualmente impegnata nel World Tour 2023/2024 a Firenze e, più precisamente, al Nelson Mandela Forum. Ma nel corso dell’esibizione è accaduto qualcosa che ha richiesto che il concerto venisse momentaneamente interrotto. Ovviamente a riprendere tutto, un fan presente tra il pubblico.

Laura Pausini interrompe il concerto. Una serata attesissima quella preso il Nelson Mandela Forum di Firenze. Come sempre la folla ad acclamare la cantante era numerosissima e tanti occhi ad assistere anche alla brusca interruzione. Il momento è stato ripreso diventando virale tra i fan di Laura.

Laura Pausini interrompe il concerto. Il botta e risposta con uno spettatore sotto gli occhi di tutti

Ma perchè a un certo punto dell’esibizione Laura Pausini ha dovuto fermare tutto? Ebbene, il motivo sembra aver sollevato l’ilarità dei presenti. Nessun malessere, nessun problema tecnico fortunatamente: la cantante scendendo dal palco ha interloquito con uno spettatore per così dire ‘distratto’.

“Mi avvicino un attimo a questo signore, dice, mentre scende le scale. È tutta la sera che manda messaggi e siccome, purtroppo, io ho questo carattere… sono del Toro”, ha esordito Laura scherzando. Ovviamente la scena è stata appositamente ripresa da un altro fan. “E lei? Che segno è? Ah”, esclama Laura.

“Dei Gemelli? Ve l’ho detto, porca miseria, a me i Gemelli mi prendono tutti un po’ per il c**o“, continua a scherzare Laura Pausini generando le risate di tutta la platea. La Pausini ha dunque domandato al fan cosa stesse facendo tutto il tempo con il telefono in mano. Il fan risponde che era intento a cercare il numero delle coriste. Risposta secca di Laura: “Te li dico subito, le ho presentate quando te scrivevi”.