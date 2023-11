Domenica In, la rivelazione choc della cantante italiana. Nel salotto televisivo di Mara Venier gli ospiti sono spesso messe nelle condizioni favorevoli di parlare al pubblico italiano senza alcun filtro, nonostante la presenza delle telecamere e dei riflettori accesi su di loro. Il racconto della cantante italiana a Domenica In spiegherebbe anche quanto successo sul palcoscenico dell’Eurovision 2022, quando la cantante avrebbe appunto abbandonato la scena improvvisamente. Stiamo parlando proprio di Laura Pausini.

Il racconto choc di Laura Pausini davanti alle telecamere di Domenica In. Mara Venier sa sempre trovare la giusta formula per mettere a proprio agio gli ospiti della trasmissione. E infatti è accaduto anche alla cantante romagnola che lo scorso anno ha timonato una dei festival della musica più attesi di sempre, ovvero l’Eurovision 2022.

Leggi anche: “Ma veramente?!”. Domenica In, ancora brutte notizie per Mara Venier: la Rai costretta a cambiare programmazione





Il racconto choc di Laura Pausini davanti alle telecamere di Domenica In: “Ho un problema…”

A distanza di tempo, Laura Pausini ha messo in luce il motivo per cui nel corso della trasmissione a un certo punto proprio nel bel mezzo della puntata finale si è vista costretta ad allontanarsi dal palco, lasciando tutti impietriti e inconsapevoli di quel che stava accadendo realmente. Davanti alle telecamere di Domenica In Laura Pausini si è lasciata andare alla rivelazione choc: “Sai che io veramente da quando sono piccola ho un piccolissimo problemuccio al cuore”.

Laura Pausini, nel corso della chiacchierata con Mara Venier, ha dunque aggiunto: “Tachicardia parossistica sovraventricolare. E mi è venuto quando presentavo l’Eurovision all’ultima serata mai avuto questo problema così forte. Di base dico sempre tachicardia perché il cuore esplode. Non mi abituo a questa cosa”. Nessuno poteva dunque immaginare il problema al cuore della famosa cantante.

E ancora: “!Prima di entrare sul palco ho un po’ di ca*a, ma verso il finale, quando mi accorgo che manca una canzone, divento isterica. Quindi sono sempre in agitazione”, confessa Laura Pausini. E poco dopo anche le parole sul marito Paolo Carta: “Io penso che lui sia l’uomo che, dopo il mio babbo, mi ha amato di più, lasciandomi libera di essere chi sono. Questo è il nostro segreto. Stiamo insieme da 18 anni e… Non voglio dire cose volgari, ma se po’ fa’”. Mara Venier dunque ha saputo cogliere la palla al balzo per strappare un sorriso al pubblico: “Ancora oggi?”. Lei risponde: “È chiaro! Siamo innamorati come i primi giorni, stiamo sempre insieme. Lui è ancora una parte fondamentale per me nel sentirmi me stessa”.