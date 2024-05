Fiocco azzurro a casa di Luigi Di Maio. L’ex leader del Movimento 5 Stelle, oggi nel gruppo Insieme per il futuro – Impegno Civico, diventerà papà a settembre 2024. A dare la notizia è stato nelle scorse ore il portale Dagospia. Dopo la fine della relazione con Virginia Saba l’ex ministro è stato paparazzato circa un anno fa a Venezia in compagnia dell’attuale compagna Alessia D’Alessandro.

La loro storia, in realtà, era iniziata qualche mese prima. La donna che in autunno renderà Di Maio papà ha 33 anni ed è un’ex modella ed ex candidata per i Cinque Stelle alle elezioni politiche del 2018. Vive e lavora in Germania da tempo, oltre 15 anni, ed è figlia di padre italiano e madre tedesca. Proprio relativamente al luogo in cui nascerà il piccolo c’è una curiosità.

Dove nascerà il figlio di Luigi Di Maio

Secondo quanto riportato da AdKronos il figlio di Luigi Di Maio e Alessia D’Alessandro nascerà a settembre in Germania. Il piccolo avrà dunque la doppia nazionalità italiana e tedesca. Una grande gioia per l’attuale rappresentante dell’Unione Europea per la regione del Golfo.

Dopo essere stato il più giovane presidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio si appresta dunque, a 37 anni, a diventare papà per la prima volta. La notizia è stata diffusa prima da fonti vicine alla coppia e poi confermata dai media. I due continueranno a vivere in Germania dove il piccolo nascerà.

La coppia fino ad oggi ha sempre manenuto un profilo basso, ma ovviamente la notizia che presto diventeranno genitori sta cambiando la situazione. In molti stanno inviando messaggi di congratulazioni per il lieto evento. Per Luigi Di Maio e la compagna Alessia si apre una nuova importante pagina della loro vita. Una gioia e una sfida per il politico che di certo non vede l’ora…

