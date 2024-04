Ancora nulla di fatto. Continuano le ricerche della donna di 54 anni allontanatasi da casa nel pomeriggio di domenica 28 aprile. Milena Santirocco aveva detto ai familiari semplicemente: “Vado a fare una passeggiata al mare“. Erano circa le 14, ma da quel momento dell’insegnante di fitness e ballo non si è saputo più niente. La donna non è più rientrata a casa e i figli ne hanno denunciato la scomparsa.

In particolare è stato uno dei figli che vive con lei a lanciare l’allarme nella mattinata di lunedì. I familiari hanno allertato il commissariato di polizia di Lanciano che ha fatto partire le ricerche a cui partecipano anche i vigili del fuoco di Lanciano, la guardia costiera con un elicottero, la protezione civile con le unità cinofile. In breve tempo è stata ritrovata la macchina di Milena.

Le ricerche, il telefono spento e il mistero del profilo Facebook

Ci sono alcui dettagli inquietanti sulla scomparsa di Milena Santirocco. La sua automobile, una Renault Clio grigia, è stata trovata parcheggiata vicino alla pista ciclabile della Via Verde Costa dei Trabocchi e con una gomma bucata. Vicino all’auto è stato rinvenuto anche il suo cellulare spento.

La polizia, guidata dal dirigente Miriam D’Anastasio e dal commissario Antonio Ucci, sta analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona in cui è stata trovata l’auto per ricostruire gli ultimi movimenti della donna. Un dettaglio inquietante è stato rivelato ai quotidiani locali, tra cui Tgmax, dalla sorella di Milena: il suo profilo Facebook è stato cancellato e non si sa se da lei o da qualcun altro.

Alle ricerche partecipano anche motovedette e un elicottero, ma della 54enne, che al momento della scompars indossava un giubbotto rosso, non c’è ancora alcuna traccia.A quanto pare sarebbe arrivato anche un presunto avvistamento la cui veridicità è stata verificata. La Protezione Civile di Torino di Sangro ha attivato una centrale operativa: chiunque avesse informazioni utili può contattare il numero 389 109 2787.

