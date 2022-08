“È venuta la guardia medica”. Luca e Soraia, finisce malissimo la vacanza della coppia di UeD: cosa è successo

Brutto momento per Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti. I due volti noti di Uomini e Donne, che si sono conosciuti e innamorati nello studio di Maria De Filippi, sono stati in vacanza in Grecia e hanno trascorso insieme alcuni giorni di relax. Purtroppo, però, proprio alla fine del soggiorno hanno avuto diversi problemi, a cominciare da dolori intestinali dovuti ad un virus. Ma non è finita qui.

Giusto pochi giorni fa Luca Salatino ha dedicato queste parole a Soraia Allam Ceruti: “Ho sempre avuto paura. Paura di essere me stesso. Paura di avere vicino una persona che non mi comprendesse. Paura probabilmente di innamorarmi. Ho sempre cercato una persona buona. Una persona che non mi facesse sentire sempre sbagliato. Ho sempre voluto una fidanzata, un’amica, un’amante una sorella, e tu sei tutto questo…. Vedi le cose belle arrivano sempre quando meno te lo aspetti e oggi voglio gridarlo al mondo intero, ti amo”.





Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, rientro dalle vacanze amaro

Per chi non lo sapesse Luca Salatino, che nella vita fa lo chef, ha una grande passione per il pugilato. È uno sport che pratica fin da ragazzino. Così una volta tornato a casa dalla vacanza l’ex tronista ha subito ripreso gli allenamenti. A causa del periodo di inattività, tuttavia, il 29enne ha riportato un infortunio alla schiena. E la situazione è tutt’altro che semplice.

Con alcune storie di Instagram Luca Salatino ha fatto sapere quello che gli è capitato: “È venuta la guardia medica a casa” le sue parole. “Durante gli allenamenti mi sono fatto male. Mi è venuta una sciatalgia acuta. Ho dovuto fare delle punture di cortisone”. Naturalmente la sua Soraia si sta prendendo cura di lui, quasi come se fosse un’infermiera a tempo pieno.

Proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato la situazione: “Però sta già migliorando”. “Ieri non riusciva a muoversi in stazione. Comunque in tutto ciò tra virus intestinale, tra il fatto che Luca è stato male, è stata proprio una bella fine estate!”. Davvero un momento no per la coppia che nei giorni scorsi ha dovuto anche affrontare le voci di una crisi che in realtà hanno smentito coi fatti più che a parole.

