“Voglio essere io a dirvelo”. Luca Salatino e Soraia Allam, l’ex tronista mai così diretto

Uomini e Donne, si torna a parlare di Soraia Allam e Luca Salatino. La coppia torna con forza a smentire le voci di crisi. I due ex protagonisti di UeD non avevano mai risposto alle domande insistenti dei fan preferendo di dimostrare con i fatti la loro unione. Dopo la scelta insomma nessuno scossone, tanto che cora la coppia ha deciso di lanciarsi in un viaggio di coppia in Grecia. Nelle ultime ore, Luca ha fatto un significativo strappo alla regola, dedicato alla sua fidanzata parole dolcissime sulla sua pagina ufficiale, mostrando così anche un nuovo lato del suo carattere.



“Ho sempre avuto paura. Paura di essere me stesso. Paura di avere vicino una persona che non mi comprendesse. Paura probabilmente di innamorarmi. Ho sempre cercato una persona buona. Una persona che non mi facesse sentire sempre sbagliato. Ho sempre voluto una fidanzata, un’amica, un’amante una sorella, e tu sei tutto questo…. Vedi le cose belle arrivano sempre quando meno te lo aspetti e oggi voglio gridarlo al mondo intero, ti amo”.





Uomini e Donne, Soraia Allam e Luca Salatino: amore alle stelle



Anche ne giorni scorsi su Instagram aveva scritto: “Non avrei mai pensato di trovare una persona come te al mio fianco……sei una parte del mio cuore. Tu già sai…… Amare qualcuno non è solo un forte sentimento, è una scelta, una promessa, un impegno”. Insomma l’amore tra la ragazza e l’ex tronista del popolare dating show quotidiano di Canale 5 è vero e sincero. (Leggi anche “Così non si può”. Primi problemi tra Luca Salatino e Soraia Allam dopo la scelta a UeD)



Come per altro già sembrava al momento della scelta nel corso della quale erano venuti fuori i motivi del no a Lilli. Spiegava Luca: “Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata”.



E ancora: “Ho conosciuto la parte più bella di te, una Lilli senza paure, che si è scrollata di dosso tutto quello che la teneva bloccata. Credo che tutto quello che c’è si è visto in questa ultima esterna. Credo di aver trovato una donna con dei valori e tornassi indietro non cambierei niente. Ma ho dovuto ascoltare il mio cuore”.

“Umiliata davanti a tutti”. Luca Salatino e Soraia UeD, cosa è successo in pubblico