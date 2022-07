“Umiliata davanti a tutti”. Luca Salatino e Soraia UeD, cosa è successo in pubblico

Luca Salatino contro Soraia. A pochi giorni dalla reunion a cui però i fan credono poco una nuova polemica sulla coppia nata qualche mese fa a UeD. In breve in queste settimane sono circolati molti rumor su un loro presunto addio o comunque profonda crisi.

I due ex protagonisti di UeD non hanno mai risposto alle domande insistenti dei fan, hanno preferito dimostrare “con i fatti” che al contrario di quanto si dice le cose procedono per il meglio: si sono rivisti e fotografati insieme mentre si baciano.





Luca Salatino contro Soraia: “L’ha umiliata”

Nessuna crisi o rottura, dunque: Luca e Soraia non si sono affatto lasciati. Oltre ad essersi entrambi taggati tra le Storie di Instagram, l’ex tronista ha lasciato un cuore sotto l’ultimo post della sua fidanzata, replicato a sua volta con la stessa emoticon. “Siamo tornati”, hanno aggiunto stoppando, almeno per ora, le voci.

Anche nelle ultime ore si sono immortalati insieme, ma la polemica è esplosa in un attimo. Deianira Marzano ha infatti ricondiviso le Storie di lei, ora sparite, e messo l’accento su come Luca Salatino abbia ripreso Soraia in pubblico. In un video di coppia infatti riprende la compagna criticandola per il modo di masticare la gomma: lo fa senza chiudere la bocca e questo lo infastidisce particolarmente, al punto da doverglielo dire durante un filmato che, come poi è successo, è stato visto da tantissime persone.

Luca Salatino ha rimproverato Soraia davanti a tutti: l’esperta di gossip fa anche notare la reazione dell’ex corteggiatrice, che è quella di una donna umiliata, mortificata che poi chiede scusa. “Questa ragazza ci è rimasta malissimo, si è sentita mortificata”, scrive Deianira Marzano sotto alla foto di lei, che effettivamente sembra molto imbarazzata dopo il duro rimprovero del compagno.

“Vi abbiamo smascherati”. Luca Salatino e Soraia Allam, i fan di UeD hanno scoperto tutto