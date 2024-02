“Ecco cosa penso”. Parla la mamma di Fedez e chiaramente decide di mettere alcuni puntini sulle i parlando della presunta fine relazione tra Federico e Chiara. Nel giro di pochissime ore è successo davvero di tutto. Sembra infatti che Fedez abbia avuto una terribile discussione con la Ferragni a causa della cattiva immagine dopo il caso Balocco. Da qui ne è conseguito che l’uomo se n’è andato di casa (o è stato cacciato, come qualcuno afferma).

Poi si è parlato del fatto che Chiara Ferragni si sia fatta consolare da una persona molto speciale per lei e infine che l’imprenditrice digitale si sia rivolta a un famoso avvocato per il divorzio. Ora, quanto c’è di vero in tutto questo? Nessuno lo sa con certezza, probabilmente niente, potenzialmente tutto. Le uniche cose certe sono le dichiarazioni che in queste ore stanno facendo le persone molto vicine ai due.





“Ecco cosa penso”. Parla la mamma di Fedez

Come Annamaria Bernardini de Pace, la famosa legale che si occupa di diritto di famiglia che, contattata da Affari Italiani, non avrebbe né confermato né smentito la cosa, limitandosi a dire che “rilasciare un commento in questa situazione sarebbe stato poco elegante”. Anche la mamma del cantante milanese Annamaria Berrinzaghi, contattata da Adnkronos, non ha detto molto, ma le sue poche parole manifestano tutta la tristezza del momento.

La donna ha dichiarato: “In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla. Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”.

A dire la propria e a fare chiarezza però mancano i due diretti interessati che non vogliono rilasciare dichiarazioni. Saranno loro a mettere un punto a tutti questi rumors, nel bene o nel male. Non ci resta quindi che attendere un loro riscontro di tutto quello che si è detto in queste ore e vedere cosa accadrà tra i due e sopratutto quale ripercussione avrà a livello lavorativo e familiare.

