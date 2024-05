È stato il caso televisivo dello scorso anno, l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset ha avviato un effetto a catena che ha condizionato l’intero panorama televisivo nei prossimi mesi. Dopo la notizia, la conduttrice ha chiarito che è stata una separazione non propriamente consensuale, decisa secondo i piani anti-trash del nuovo corso Mediaset. Decisione presa secondo diversi punti di vista diversi.

“Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché, sottolineo, mi venivano chieste”, aveva detto la conduttrice in una intervista, a riprova del fatto che quello che ha sempre fatto in televisione, poi ritenuto trash da Pier Silvio Berlusconi, non era altro che quanto richiesto dall’azienda. L’arrivo di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5 non ha avuto il successo sperato e proprio in questi giorni sono usciti alcuni nomi delle probabili sostitute, in primis Cesara Buonamici.

Barbara D’Urso, la rivelazione del make up artist Gennaro Marchese

Barbara D’Urso è quindi uscita di scena, ma oggi un personaggio che ruotava intorno alla sua figura ha deciso di parlare e rivelare alcuni retroscena. Gennaro Marchese, make up artist di numerosi vip italiani, ha parlato del rapporto con la conduttrice, finisco bruscamente all’epoca della conduzione del sui Grande Fratello, quello in onda nel 2005.

“Mi chiamano gli autori del GF, nel 2005 – ha raccontato ai microfoni di Radio Cusano Campus il make up artist – Mi volevano far entrare nella Casa. Provino passato per tutti. Loro mi dicono ‘l’ultima visione ce l’ha la D’Urso‘. Mi richiamano e mi dicono ‘abbiamo fatto di tutto ma la D’Urso non ti vuole’. Non c’ho visto più, ho preso il telefono e l’ho chiamata. Le ho detto che mi stava boicottando e togliendo una possibilità”.

“‘Sono tre anni che non ci vediamo, tre anni che non ti trucco, ormai tu hai la tua vita e io la mia, io faccio il provino e tu non mi vuoi?’. Lei mi risponde ‘ma no, non ti preoccupare, lo facciamo il prossimo anno. Quest’anno mi dispiace ma non si può perché hanno già scelto il cast’. Ma non era vero. Da lì ho cominciato a dirle di tutto, litigavamo, gliene ho dette di tutti i colori. Cane e gatto”, ha detto Gennaro Marchese svelando il contenuto di quella telefonata.

Non solo, il make up artist ha parlato anche di quello che ha fatto quando ha saputo dell’estromissione di Barbara D’Urso da Mediaset. “Mi ha bloccato ovunque perché le ho detto ‘vedi Barbara, la ruota gira. Adesso è il tuo turno'”.