“Barbara D’Urso ha una ‘malattia’”. La confessione choc sulla presentatrice tv mette in allarme in fan. A rivelarlo sono Morgan e Fabrizio Corona. I due hanno ammesso che anche loro sono ‘malati’ nello stesso modo della D’Urso, ma il loro ragionamento è molto più articolato e di certo non è possibile comprimerlo in una sola frase.

È proprio l’ex re dei paparazzi a raccontare qualcosa sulla D’Urso, dicendo: “Io e lei abbiamo una lunga storia di anni di cose da raccontare. La realtà è che bisogna darle merito che ha fatto una grandissima parte di storia della televisione e di Mediaset. Poi uno può giudicarla per come l’ha fatta, come si è comportata, ma ha fatto tanto. E mi sbilancio e dico che non si meritava quello che le è successo. Come mai non l’hanno rinnovata? Andava bene per i vecchi sistemi e non per i nuovi”.





E ancora Fabrizio Corona su Barbara D’Urso: “Però tu non puoi fare così con una donna a cui hai dato tutti i reality, il primo prime time giornalistico all’americana, che ha in ventato un format giornalistico per il mattino, per il pomeriggio. Ecco, non si può non darle nemmeno la possibilità di salutare i suoi telespettatori. Le hanno fatto una cosa spietata e non se lo meritava”.

Conclude Fabrizio Corona: “Lei durante il Covid faceva tutti i giorni Pomeriggio 5, poi Live Non è la D’Urso e la domenica faceva Domenica Live. Questa donna lavorava sette giorni su sette, tutto l’anno, questo va riconosciuto”. Poi Morgan ha continuato: “Ma perché le hanno fatto questo? Come mai buttata fuori così? Secondo me è stato ingiusto quello che le hanno fatto. E in più io e Fabrizio l’abbiamo con conosciuta e possiamo tranquillamente dire che non è affatto una persona negativa lei”.

Dice poi Morgan: “Io e Fabrizio abbiamo le nostre malattie, lei ha la sua, nel suo caso è la malattia per il lavoro. L’hanno colpita su quello e per me è stata una roba spietata. Poi immagino che non rimarrà a piedi, ma qui non è una questione economica, ma di immagine e di tante altre cose. Lei non lavorava per soldi, ma soprattutto per realizzazione personale, come lei vale anche per Simona Ventura e Maria De Filippi“.

