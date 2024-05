Dopo l’addio a Mediaset, Barbara D’Urso si è concessa un po’ di tempo per se stessa. Ha viaggiato ed è stata la protagonista di uno spettacolo teatrale, ma la voglia di tornare in televisione, la sua casa, è sempre stata al primo posto. Ovviamente anche il suo pubblico non vede l’ora di rivederla sul piccolo schermo. Un desiderio che potrebbe avverarsi molto presto, visto che qualche giorno la conduttrice ha condiviso un’immagine sui social in cui ha scritto ‘coming soon’ e la bomba lanciata in queste ore da Dagospia.

“Io sto molto bene, sono serena, ho una famiglia stupenda. Ma ho ancora qui il dolore di quello che mi è accaduto, di come sono strappata da un altro luogo”, aveva detto Barbara D’Urso in una intervista rilasciata a Domenica In, “Io ho iniziato proprio qua, il mio cuore è qua, il filo della Rai è rimasto qua, l’emozione della Rai dopo 22 anni… È stato molto emozionante ritornare qui e penso che la vita ti sorprenda sempre”, aveva detto emozionata a Mara Venier.

“Sto tornando”. Barbara D’Urso, l’annuncio sul ritorno in tv e il pubblico impazzito





Dagospia: “Barbara D’Urso a Nove, cacciata da Pier Silvio Berlusconi”

“Sedici anni in diretta tutti i giorni, ma anche io ci sono sempre stata, durante il Covid. Tutti i giorni ero lì a tenere compagnia agli italiani, il modo in cui sono stata strappata, il 26 giugno alle 16.20, è stato terribile. Nessuno mi ha spiegato perché. Il dolore è ancora qua” aveva detto Barbara D’Urso ricordando il suo amato programma, Pomeriggio 5.

Dopo la foto pubblicata da Barbara D’Urso, Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba sulla conduttrice. “Pier Silvio l’ha cacciata e ha fatto sbarrare le porte della Rai: cosa rimaneva a Barbara D’Urso, se non di tentare la prova del Nove? Discovery, il canale italiano di Warner Bros, con l’arrivo di Fazio ha attratto una consistente fetta di pubblico (è il terzo più visto in Italia nell’arco delle 24 ore durante il 2023). E non è azzardato presumere che lo stesso succeda con lo sbarco di Amadeus”, si legge sul giornale diretto da Robero D’Agostino.

Secondo Dagospia: “L’arruolamento di Carmelita, che è senza mercato, quindi costa poco (sono lontanissime le cifre dell’era di Silvio Berlusconi) andrebbe a presidiare una fascia ricca di inserzioni pubblicitarie come è quella del pomeriggio. La sua sostituzione in Mediaset con Myrta Merlino si è risolta in mezzo flop, mentre il programma antagonista “La vita in diretta” di Matano non ha nulla di irresistibile”. Le trattative sono in corso e un ostacolo sarebbe rappresentato dal contratto della D’Urso con Lucio Presta.