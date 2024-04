“Torno in tv!”. Barbara D’Urso, l’annuncio pochi minuti fa. Il grandioso ritorno della conduttrice tv è finalmente arrivato. Da mesi i suoi fan e follower aspettavano questo momento che finalmente è arrivato. È la stessa presentatrice tv, ex Mediaset, a rivelare che sta per tornare alla ribalta e lo fa tramite i suoi social. Si tratta di un nuovo progetto che molto probabilmente andrà ad emulare i suoi precedenti lavori presso Mediaset. Ma quindi, di cosa parliamo?

La donna, in queste ultime settimane, ha raccontato di essere stata allontanata da quella che era la sua casa. Intervistata da Mara Venier, sulla Rai, aveva detto: “Sono stata 23 anni a Mediaset, ero molto felice e stavo In diretta tutti i giorni. Io ci sono sempre stata, mattina, pomeriggio e sera. Anche durante il Covid ogni giorno ero lì a tenere compagnia agli italiani e ho dato la vita. Il modo in cui sono stata strappata senza che nessuno mi spiegasse perché…”.





E ancora Barbara D’Urso: “In maniera terribile sono stata strappata da quella che era la mia vita. Non ne voglio parlare perché oggi è una festa. Però il dolore è ancora qua. La guerra, in ogni ambito, è terribile e non voglio farla. Il dolore piano piano passerà”. Adesso, proprio questa mattina, lunedì 29 aprile, la donna torna a parlare del suo futuro.

Ed ovviamente, seppur senza conferme, in tanti ipotizzano che la donna stia per fare il suo ingresso ufficiale presso il canale Nove, lo stesso canale in cui c’è Fabio Fazio e prossimamente anche di Amadeus. Eppure, dopo l’intervista da Mara, in molti sono sicuri che Barbara D’Urso sta per fare il suo esordio in Rai. Ma cosa ha detto la presentatrice tv?

Barbara D’Urso ha semplicemente comunicato il suo coinvolgimento in un “nuovo progetto”: una sua foto con il solito caffè e una scritta “Coming soon”. Nessuno sa con certezza se la D’Urso approderà in Rai o a Nove, di certo non tornerà a Mediaset, questa sembra quasi scontata. Non ci resta che attendere e vedere come si evolve la sua situazione e dove la vedremo presto.

