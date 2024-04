“Non sapete cosa mi ha fatto”. Antonella Clerici a bomba su Barbara D’Urso. “Da lei non me lo sarei mai aspettata”, il racconto della conduttrice Rai sulla collega ex Mediaset, ora disoccupata (almeno dal punto di vista televisivo, Ndr). La Clerici lo racconta in quello che è diventato di fatto il confessionale preferito dei vip: lo sgabellino di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2.

La puntata, che andrà in onda questa sera, racconta, di alcuni fatti più o meno belli, legati alla famosa presentatrice dei programmi culinari Rai, una delle professioniste senza dubbio più amata del panorama televisivo nazionale. Nella tv generalista infatti, Antonella Clerici non ha eguali, amata da nord a sud e da ogni genere di età, ha sempre dato molta fiducia ai telespettatori col suo modo dolce e delicato, mai banale e sempre divertente. Ma c’è un fatto, che forse non molti conoscono, riguardo il suo passato e una rivalità storica proprio con la collega Barbara D’Urso.





"Cosa mi ha fatto". Antonella Clerici a bomba su Barbara D'Urso

Come ha raccontato alla Fagnani, tempo fa la Clerici subì un clamoroso tradimento da quello che era il suo compagno: Eddy Martens con cui fece anche una bimba: Maelle. A distanza di anni, Antonella torna a parlare dello sgarbo subito e dice alla Fagnani: “Era il 2011 e ci fu il tradimento del mio ex compagno Eddy. ‘Chi’ pubblicò le foto in copertina di lui in atteggiamenti affettuosi con questa donna. E devo dire che nessuno ne parlò, come si fa?”.

E ancora: “Io sono una signora della televisione, non è che sono proprio l’ultima arrivata. Lei invece aprì Pomeriggio 5, non solo facendo vedere la foto della copertina, ma dicendo che il giorno dopo avrebbero avuto in esclusiva l’amante di Eddy. Questo a me ferì moltissimo perché non lo avrei mai fatto nei confronti di una mia collega”.

Era il lontano 2011, da allora sono passati ben 13 anni ma non di certo il risentimento. Antonella Clerici sembra nella condizione di non riuscire a perdonare la collega. Anche perché non sembra che l’altra parte si sia mai pentita del ‘gesto’. Ma si sa, lo showbiz è un terreno insidioso. Chissà se la D’Urso deciderà di prendere la palla al balzo e chiedere finalmente scusa.

