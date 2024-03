“Pier Silvio furioso”. Da Mediaset filtrano le prime reazioni dopo l’intervista rilasciata da Barbara D’Urso a Domenica In nella puntata del 3 marzo. Indiscrezioni clamorose. Per Carmelita, ospite dell’amica Mara Venier, è stato il primo ritorno in video dopo l’allontanamento dall’azienda del Biscione. Si dice che la decisione di mandarla via sarebbe stata presa proprio dal figlio del cavaliere stanco di certi contenuti, giudicati troppo trash. Anche se poi i numeri dell’auditel hanno sempre dato ragione alla presentatrice con ascolti altissimi.

Domenica quindi c’era moltissima attesa da parte dei fan della conduttrice che bramavano di rivedere la loro beniamina in onda, ma soprattutto tutti attendevano di sapere cosa avrebbe detto la D’Urso sulla sua ex azienda, visto che la fine del rapporto tra le parti non è stata affatto condivisa, senza preavviso per lei.

Leggi anche: “Che vendetta”. Barbara D’Urso, sfida a Pier Silvio Berlusconi (e Silvia Toffanin). In televisione





“Perché ha fatto inca**are Pier Silvio”. Ecco la reazione dopo l’intervista di Barbara D’Urso

Barbara sempre in forma. Nonostante il periodo lontana dalle telecamere, a Domenica in ha dimostrato di non aver perso la verve che l’ha resa popolare tra il pubblico. La sua è stata una intervista “con il cuore”. Ovviamente si è parlato anche della fine con l’azienda di Cologno Monzese. E non si è trattenuta.

“Sono stata 23 anni a Mediaset ero molto felice e stavo In diretta tutti i giorni. Io ci sono sempre stata, mattina, pomeriggio e sera. Anche durante il Covid ogni giorno ero lì a tenere compagnia agli italiani e ho dato la vita. Il modo in cui sono stata strappata senza che nessuno mi spiegasse perché”, ha confessato l’ex volto di Canale 5 a zia Mara.

Barbara ha aggiunto ancora: “In maniera terribile sono stata strappata da quella che era la mia vita. Non ne voglio parlare perché oggi è una festa. Però il dolore è ancora qua. La guerra, in ogni ambito, è terribile e non voglio farla. Il dolore piano piano passerà”.

Le parole della D’Urso hanno hanno avuto ampia eco sui giornali. E sono arrivate anche ai piani alti di Mediaset, dove, pare, non sono piaciute affatto. A sganciare la bomba è stato poco fa Dagospia.it secondo cui a risentirsi sarebbe stato addirittura Pier Silvio Berlusconi in persona. “Perché l’ospitata di Barbara D’Urso a Domenica In ha fatto inca**are Pier Silvio?”, titola il sito di gossip politico, aggiungendo che “l’ospitata è andata in onda facendo incazzare Pier Silvio”. Ovviamente si tratta di indiscrezioni, dall’azienda di Cologno Monzese non sono arrivate reazioni ufficiali. Ma neanche smentite a questa versione.

Vedremo come proseguirà lo scontro a distanza. Non finirà qui infatti: per Barbara si parla di un nuovo programma in Rai che potrebbe andare in onda di sabato in concorrenza a Verissimo, condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin, la moglie di Pier Silvio Berlusconi.